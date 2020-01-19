منها الأسماك والعدس.. 5 مغذيات ضرورية خلال فترة التخطيط للحمل

إذا كنتٍ تخططين للحمل هناك بعض الأطعمة التي يجب الاعتناء بها خلال هذه الفترة من ضمن نظامك الغذائي منها كما ذكرها موقع "health line".

أوميجا 3

توجد هذه الدهون الصحية في الأسماك والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون.

حمض الفوليك

يعتبر فيتامين "بـ 9" أو حمض الفوليك، من أهم المغذيات لتفادي تشوهات الجنين، لكنه أيضاً ضروري لنجاح الإخصاب، وخلال التخطيط للحمل تناول البرتقال والفراولة (الفريز) والسبانخ والبروكلي.

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الكالسيوم

من المعادن الضرورية لنجاح الإخصاب الكالسيوم، ويوجد في الحليب ومنتجات الألبان والبروكلي والبيض.

الحديد

مع بداية الحمل يتزايد إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويعتبر الحديد ضروري لهذه الخطوة، بينما يعيق نقصه فرص حدوث الإخصاب. يوجد الحديد في اللحوم والبقول ومنتجات الألبان.

البروتين النباتي

البقول والعدس من أفضل مصادر البروتين النباتي، أن زيادة حصة هذا النوع من البروتين تحسن فرص الإخصاب والحمل.