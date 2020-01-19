رائد فضاء يكشف طريقة تحضير القهوة في الفضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلًا عن سبوتنك:
نشر رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، عبر موقع "تويتر"، طريقة تحضير القهوة داخل محطة الفضاء الدولية.
وكتب المنصوري "حتى في الفضاء احتجت إلى كوب قهوة وقت انشغالي بالعمل على التجارب العلمية".
وأضاف "تحضر القهوة في محطة الفضاء الدولية من خلال إضافة ماء ساخن إلى كيس مغلق يحتوي على القهوة المجففة بالتجميد".
يذكر أن هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، (36 عاما)، حاصل على بكالوريوس في علوم الطيران مـن كلية خليفة بن زايد الجوية، وضابط طيار عسكري، لديه خبرة تزيد عن 14 عاما في الطيران الحربي.
وتدرب رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، منذ نحو عام، بمركز "يوري جاجارين" في مدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو.
وكانت الإمارات وروسيا قد وقعتا، في 2015، مذكرة تفاهم تتضمن تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر في مجالات
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