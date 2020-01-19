تعتبر المكرونة من الأطعمة اللذيذة التي يفضلها الجميع، إلا أن البعض يبتعد عنها كونها تزيد الأوزان، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها دايت. طريقة عمل مكرونة بالزبادي مقادير مكرونة دايت مكرونة كريمة مشروم نص فرخة مسلوقة لبن Advertisements مرقة فلفل رومي زيت جبنة رومي بسطرمة طريقة تحضير مكرونة دايت سلق المكرونة نص سلقة وغسلها، وإضافة الكريمة بإضافة اللبن خالي الدسم حتى تتماسك. إضافة مبشور الفلفل الرومي، و2 قرص مرقة، والمشروم بعد تحميره بزيت، وفوق الوش للتزين مبشور الجبن الرومي والبقدونس المقطع والبسطرمة.

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