روتين لمنع جفاف البشرة في الشتاء

يزيد جفاف البشرة عادة في فصل الشتاء، بسبب الجو البارد واستخدام الماء الساخن باستمرار، ولكن هناك خطوات باتباعها يمكنك تجنب جفاف البشرة للأبد.

الاستحمام

استخدمي الماء الفاتر بدلا من الساخن، ويجب ألا تزيد مدة الاستحمام عن 10 دقائق، كما أن استخدام الصابون الذي يحتوي على الجلسرين أو البابونج يعطي البشرة الترطيب المناسب.

واحرصي على استخدام ليفة ومنشفة ناعمة قطنية، مع تجنب حك الجلد.

المرطب

ضعي زيت جوز الهند، أو كريم مرطب، على بشرتك بعد الاستحمام مباشرة، لأن تلك الطريقة تحافظ على ترطيب الجسم لفترة أطول.

الملابس

حاولي ارتداء ملابس ناعمة خاصة التي تلامس الجلد مباشرة، والصوف ارتديه على قطع أخرى أكثر نعومة.

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الماء

ترطيب البشرة طبيعيا بالماء من أفضل الحلول لتجنب جفاف البشرة، المعدل الصحي هو تناول 3 لترات من الماء يومياً، مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن.

الطعام

يجب الإكثار من تناول الفاكهة والخضراوات والأطعمة الغنية بالبروتينات، والأحماض الدهنية الطبيعية، والسلمون والشوكولاتة الداكنة والمغنيسيوم وفيتامين C وA وE والتي تعمل كمضادات للأكسدة.

لليدين

ارتدي قفازات أثناء غسل المواعين، والتنظيف الذي يستلزم وضع يديك في ماء لفترة طويلة، سواء مسح أو غسل الصحون.

للقدمين

احرصي على وضع كريم مرطب يوميا على قدميك غني بالجلسرين أو الفازلين، وارتدي جوارب أو حذاء في المنزل.