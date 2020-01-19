أحدهم تزوجته سرا وآخر خلعته.. 4 رجال في حياة أنغام

بصوتها العذب المميز والمُختلف، وحضورها القوي، وكلمات أغانيها التي تعيش مع مُحبيها مهما جرى الزمن ومرت السنوات، تحتفل الفنانة المصرية "أنغام" اليوم، بعيد ميلادها الـ 48.

وُلدت أنغام محمد علي سليمان، في 19 يناير 1972، بمدينة الإسكندرية، وبعيدًا عن مشوارها الفني الحافل بالنجاحات والتكريمات، تبقى للحياة الخاصة للفنانة جزءا من اهتمامات متابعيها، خاصة الزيجة الأخيرة، عقب إعلانها الزواج من الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، والذي عمل معها على أغلب أغاني ألبومها الغنائي الجديد "حالة خاصة جدا".

ويرصد "هن"، حكايات 4 أزواج في حياة أنغام:

مجدي عارف

تزوجت أنغام من المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف، بعد قصة حب كبيرة، لتنجب منه ابنها الأكبر "عمر"، وتداول حينها العديد من الأحاديث بأن والدها كان يرفض "عارف"، إلا أن أنغام أصرت على الزواج منه، ولكنها انفصلت عنه في النهاية.

محمد الشلبي

تزوجت أنغام للمرة الثانية عام 2004، من الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي، لتنجب منه ابنها الثاني، "عبدالرحمن"، إلا أن اشتدت بينهما الخلافات التي وصلت للمحاكم عام 2007، لتقيم أنغام ضده دعوى "خلع" وتنفصل عنه.

يذكر أن "فهد" شارك أنغام كموديل، بأغنيتها "بحبك.. وحشتيني"، والتي حققت نجاحًا كبيرا فور عرضها.

أحمد عز

كانت مفاجأة كبيرة بالوسط الفني، وبين جمهورها، بعدما تداول البعض أخبارا تفيد زواج المطربة من الفنان أحمد عز سرًا، وذلك على أثر خلافاته مع الفنانة زينة.

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ولم تؤكد "أنغام" حينها الخبر أو تنفيه، لتقرر فيما بعد إصدار بيان صحفي عبر محاميها حسام السنهوري، مؤكدة زواجها بالفعل من الفنان في 2011، إلا أنهما انفصلا في 8 يناير عام 2012.

أحمد إبراهيم

"لأول مرة أكون سعيدة إن فيه حد سمح لنفسه يسرق شيء خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني الفرصة إني أعبر مرة تانية عن حبي واحترامي لجوزي وعلنًا وبالمرة أكتب الكلام مرة تانية بخط حلو عشان أنا خطي وحش أوي"... بتلك الكلمات أعلنت الفنانة، في فبراير الماضي، عن زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، عبر الانستجرام.

وأضافت: "اليوم ده كان من أحلى أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد 9 /2، وفي نفس اليوم استلمنا ماستر ألبومي الجديد، حالة خاصة جدا، كل سنة وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد، وكل سنة وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله (بحبك أنغام) وشكرا مرة تانية للحرامي".

ولاحقت الفنانة العديد من الأحاديث حول زواجها بالموزع، قبل الإعلان رسميًا والتي فضلت عدم الرد عليها في البداية، خاصة إن "إبراهيم" كان متزوجًا حينها من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المُخرج طارق العريان.

وعقب إعلان "أنغام" الزيجة رسميًا، قاطعتها الفنانة السورية أصالة لرفضها الأمر.

ويحرص "إبراهيم" عادًة على الظهور رفقة لزوجته أنغام بكل مناسبة فنية، لدعمها وتشجيعها دومًا.