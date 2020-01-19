نصائح لـ ديكورات غرف المراهقين

الانتقال من مرحلة الطفولة إلى المراهقة، يتطلب من الأمهات عادًة إعداد غرف أولادها بشكل صحيح، حتى تكون ملائمة للمرحلة الجديدة، بكل تفاصيلها واهتماماتها، فلم تعد الغرف مليئة بالألعاب، والدُمي هي الأساس، بقدر ما تختلف وجهات نظرهم حول الأشياء وأبرزها ما يستخدمونه أو يعتمدون عليه في غُرفة النوم التي يقضون فيها وقتًا طويلا.

ومن جانبه، يقدم مهندس الديكورمحمد عفيفي، لـ "هُن"، بعض الأفكار لتنظيم وإعداد غُرفة نوم المراهقين، والتي جاءت على النحو التالي:

اختاري ألوان هادئة وفاتحة خاصة للفتيات، لإعطاء اتساع للغرفة، مثل الأوف وايت، والأبيض، ويمكنك اختيار الألوان الداكنة للشباب كالرمادي، أو الأزرق.

يجب أن يكون هناك مكان مخصص في غرف نوم الأولاد، للاحتفاظ بالملابس الرياضية وأدواتها حتى لا تتسبب في إزعاج أو فوضى.

غرف البنات هي الأكثر رقة ونظاما، وهنا لمسات الديكور يجب أن تكون تهتم بتصميم خزائن مميزة لجميع ملابسها، ومكملات الموضة، كالمرآة الطويلة المزودة بالأنوار، وتسريحة بأرفف مُتعددة.

اختاري أدوات تخزين كالمنظم، أو الصناديق البلاستيكية، أو الخوص بعناية، لأنها كلمة السر في غرف المراهقين، لوضع أدواتهم ومتعلقاتهم بها، دون أن تأخذ حيزا واسعًا من الغُرف، فضلًا عن مظهرها المميز داخل الغُرف.

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تعد فكرة "الأرفف" على الحائط اختيار رائع لحفظ الكتب والأدوات خاصة في المساحات الضيقة.

يجب أن يكون المكتب موجه للحائط في الغرفة ليساعد على المذاكرة والابتعاد من وضعه في منتصف الغرفة فيتسبب في تشويش للتفكير للمراهق.

حاولي اقتناء مفروشات من الفراء الناعم لمنح المكان أناقة مميزة.

في حالة وجود جهاز تلفزيون بالغرفة يفضل تثبيته على الحائط مباشرة ليكون المكان أكثر اتساعا خاصة عند وجود ألعاب إلكترونية أخرى.

الاحتفاظ بالصور التذكارية المطبوعة، واحدة من هوايات المراهقين، يفضل تثبيتها على الحائط بدلًا من "البراويز" التقليدية، حتى لا تأخذ مساحات كبيرة.

الستائر البيضاء أو "الأوف وايت"، من لمسات الديكور المميزة التي تمنح الغرف أناقة كبيرة واتساعا أكبر على عكس المنقوش والملون.