الموهبة في الراس مش الكراس.. إيمان فشلت في التعليم وبرعت في العرائس

إيمان فتيان، فتاة لم تتخط الـ 23 عاما، من مواليد محافظة القاهرة، اكتفت بحصولها على الثانوية العامة، ثم بدأت تعلم تصميم العرائس الأميجرومي، ودشنت قناة على اليوتيوب لتسويق منتجاتها، لاقت قبولا واسعا بين الزائرين، فصممت العديد من الشخصيات التي لاقت قبولا واسعا، كاللاعب محمد صلاح وبكار وغيرهم من الشخصيات.

تقول "إيمان" لـ "الوطن"، "تعلمت تصميم العرائس بالممارسة والتدريب، حيث كنت أشاهد فيديوهات عبر اليوتيوب، ومنها تعلمت التصميم شيئا فشيئا، حتى أصبحت أصمم دون استخدام باترونات خارجية، ومن أبرز ما صممته من شخصيات اللاعب العالمي محمد صلاح، كما صممت حورية البحر وبكار وشخصية أبو الكرتونية".

وعن أبرز مايواجهها من صعوبات، تقول "فتيان"، "ممكن أقعد أفك في العروسة كذا مرة لغاية ما أوصل للشكل اللي يرضيني، فلم أصل لمستواى الحالي، إلا بعد تعب ومجهود كبير، حيث ظللت أتعلم وأتدرب لمدة عام كامل، فضلا عن عامل الوقت تقريبا الذي يعد من أبرز الصعوبات في تلك المهنة، حيث يستغرق عمل الشخصية من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

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وتختتم "إيمان"، حديثها بحلم بتطوير أعمالها لتصل إلى البلدان العربية والأجنبية وتصبح قناتها على اليوتيوب أكبر قناة تعليمية في هذا المجال.