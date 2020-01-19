جيجي حديد تلفت الأنظار بإطلالة بيضاء فى أسبوع الموضة في فرنسا

تعد عارضة الأزياء الأمريكية فلسطينية الأصل ، جيجى حديد ، واحدة من أهم أيقونات الموضة والأزياء فى العالم ، فهى تمتلك القدرة على اختيار الأزياء التي تناسبها تمامًا فى كل مناسبة، وقد خطفت الأنظار بالأمس بمجرد وصولها إلى باريس بعد يوم من رفض مشاركتها ضمن هيئة المحلفين فى محاكمة هارفى واينستين فى مدينة نيويورك. وشوهدت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 24 عامًا، فى مطار شارل ديجول صباح الجمعة ، فى نفس الزى الذى ارتدته إلى مبنى المحكمة ، بعد أن سافرت خلال الليل ، قبل إجراء تغيير سريع فى سترة بيضاء.

ارتدت جيجى حديد معطف أسود ، مع سروال بسيط وأحذية الكاحل الجلدية، معتمدة على تصفيف شعرها الأشقر الداكن مرة أخرى فى كعكة منخفضة واقترن بمظهرها أقراط ذهبية وقلادة مطابقة. حملت ايقونة الموضة والأزياء حقيبة يد سوداء أنيقة ، وحقيبة كبيرة لحمل مستلزمات سفرها ، بعد وصولها الفندق ، خرجت جيجى فى أسبوع الموضة فى باريس فى مجموعة مختلفة. وبدت عارضة الأزياء مذهلة باللون الأبيض حيث ارتدت قميصًا وبنطلون جينز بخصر مرتفع ، معتمدة على حزام إبزيم فضى وانتهت من تشكيلتها الأنيقة بظلال سوداء ومجوهرات ذهبية.

يشار إلى أنه تم التأكيد يوم الخميس على أن جيجى لن تكون محلفًا فى محاكمة هارفى واينستين بتهمة الاغتصاب. وأكد مسؤولو المحكمة أنها استُبعدت من قائمة المحلفين المحتملين ، وهو تطور متوقع بعد الاهتمام الذى أحدثه وجودها فى المحكمة. وقد أثارت ضجة يوم الاثنين عندما برزت كعضو محلف محتمل ، حيث أخبرت القاضى بأنها قابلت واينستين ولكنها ستكون نزيهة.

Advertisements

وقد يهمك أيضًا: