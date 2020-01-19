طريقة عمل كباب الحلة

كباب الحلة من الأكلات اليومية التي يجب إعدادها بشكل جيد وصحي، ويقدم اللحم مع الأرز الأبيض، أو الخضروات، وكذلك يمكن تقديمه مع المكرونة. المقادير لحم مكعبات. بصلة مقطعة مكعبات. ملعقة كبيرة ثوم مفروم. توابل مشكلة. بابريكا. 2 ملعقة زيت. مرقة. ملح. فلفل أسود. Advertisements فحمة. كزبرة مفرومة. طريقة التحضير تشوح اللحمة جيدا في زيت الذرة من كل الجهات. يضاف البصل ويشوح الخليط. يضاف الثوم ثم التوابل والبابريكا والملح والفلفل الأسود. تضاف المرقة إلى اللحمة مع تهدئة النار ويغطى القدر، وتترك حتى تنضج. تسخن فحمة وتوضع في القدر مع تغطيها بالألمنيوم. يغطى القدر حتى تتشرب اللحمة رائحة الفحم. يقدم اللحم ساخنا مزينا بالكسبرة.

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