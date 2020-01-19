يهدد باجتياح العالم.. أسباب وأعراض "الالتهاب الرئوي"

حالة من الرعب سيطرت على المواطينن حول العالم، وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تفشي فيروس جديد غامض يهدد باجتياح مرض الالتهاب الرئوي، للعالم، وذلك بعد الإبلاغعن أول حالة في مدينة ووهان في الصين.

وتستعرض "هُن" أبرز المعلومات عن مرض الالتهاب الرئوي وفقًا لموقع "مايو كلينيك" الطبي.

أعراض الالتهاب الرئوي

العرض الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي هو ضيق التنفس الذي قد يكون مصحوبًا بسعال جاف.

في حال عدم الكشف عن الالتهاب الرئوي أو تركه بلا علاج، قد تصاب تدريجيًا بالتهاب رئوي مزمن قد يسبب تندبًا (تليفًا) في الرئتين.

علامات الالتهاب الرئوي المزمن وأعراضه

ضيق النفس

سعال

الإرهاق

فقدان الشهية

فقدان الوزن غير المقصود

أسباب الالتهاب الرئوي

يحدث الالتهاب الرئوي عندما تتسبب مادة مهيجة في حدوث التهاب في الحويصلات الهوائية الدقيقة في الرئتين، ويسبب الالتهاب صعوبة في مرور الأكسجين عبر الحويصلات الهوائية في مجرى الدم.

ترتبط العديد من المهيجات بالالتهاب الرئوي وتتنوع بين الفطريات المحمولة بالجو إلى أدوية العلاج الكيميائي، ولكن تظل المادة الأساسية المسببة للالتهاب غير معروفة بالنسبة لمعظم الناس.

للأدوية كذلك عامل مسبب للمرض، فيمكن للعديد من الأدوية أن تسبب الالتهاب الرئوي بما في ذلك المضادات الحيوية والعديد من أنواع العلاج الكيميائي والأدوية التي تحافظ على انتظام نبض القلب، ويمكن لجرعة زائدة من الأسبيرين أن تسبب الالتهاب الرئوي.

كذلك الفطريات والبكتيريا، يمكن للتعرض المتكرر لبعض الفطريات والبكتيريا أن يسبب التهابا في الرئتين، تحمل أصناف محددة من الفطريات المرتبطة بالالتهاب الرئوي اسم مستعار، مثل "رئة المزارع" أو "رئة حوض الاستحمام الساخن".

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وللطيور دخل في الاصابة بالعدوى، حيث يعتبر التعرض للريش أو براز الطيور سببًا شائعًا للالتهاب الرئوي.

العلاجات الإشعاعية، يمكن أن يُصاب الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي على الصدر، مثل ذلك الذي يُجرى في حالة سرطان الثدي أو الرئة، بالالتهاب الرئوي، يمكن للالتهاب الرئوي أيضًا أن يحدث بعد العلاج الإشعاعي للجسم بالكامل، والذي يُعد ضروريًا لإعداد شخص لزرع النخاع العظمي.

عوامل الخطر

المهن أو الهوايات

تنطوي بعض المهن والهوايات على مخاطر عالية للإصابة بالتهاب رئوي، بما في ذلك:

الزراعة

تعرض العديد من أنواع العمليات الزراعية العمال إلى ضباب من الرذاذ والمبيدات الحشرية، واستنشاق الجزيئات المحمولة عبر الهواء من القش المتعفن هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي المهني، كما يمكن استنشاق الجزيئات المتعفنة أيضًا في أثناء حصاد الحبوب والتبن.

التعامل مع الطيور

غالبًا ما يتعرض عمال الدواجن، والأفراد الذين يربون الحمام أو يقومون بتسمينه، إلى الفضلات، والريش، وغيرها من المواد التي يمكن أن تسبب التهابًا رئويًا.

أحواض المياه الساخنة وأجهزة الترطيب

يمكن أن تؤدي حالات العفن في أحواض المياه الساخنة إلى الإصابة بالتهاب رئوي؛ لأن تأثير الفقاعات ينتج ضبابًا يمكن استنشاقه، كما أن أجهزة الترطيب المنزلي مخزن آخر شائع للعفن.

علاج السرطان

يمكن أن تسبب بعض أدوية العلاج الكيميائي التهابا رئويا، كما يمكن أن يؤثر العلاج الإشعاعي على الرئتين، يزيد مزج الاثنين من خطر الإصابة بمرض الرئة غير القابل للانعكاس.

مضاعفات الالتهاب الرئوي

يمكن للالتهاب الرئوي الذي يزول دون ملاحظة أو دون علاج أن يسبب تلفًا بالرئة لا يمكن شفاؤه.

في الرئتين العاديتين، تتمدد الحويصلات الهوائية بالرئتين وتسترخي مع كل نفس، يمكن للالتهاب المزمن الذي يصيب النسيج المبطن لكل حويصله هوائية أن يؤدي إلى تليف الحويصلات الهوائية وتصبح أقل مرونة، حيث تصبح متيبسة مثل إسفنجة جافة، ويطلق على هذه الحالة التليف الرئوي، في الحالات الشديدة، يمكن للتليف الرئوي أن يسبب فشل القلب وفشل التنفس والوفاة.