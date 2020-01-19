ابنة الراحلة ماجدة الصباحي تبكي على الهواء: كانت حنينة وبـ100 راجل

دخلت غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، في نوبة من البكاء على الهواء، أثناء حديثها عن والدتها الراحلة، حيث قالت "بشكر كل الناس اللي قالت كلمة حلوة على ماما، مفيش كلام يعبر عن ماجدة الصباحي كانت حنينة وجدعة كانت بتقف ديما جنب البيت مش بشكل مادي فقط، بل في كل حاجة، ست جدعة وقوية وجريئة بـ 100 راجل".

وأضافت "نافع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "CBC"، أنها كنت تتمنى أن ترى والدتها كم الحب الكبير من قبل المواطنين تأثرًا برحيلها، "كنت ديما أقولها الناس بتحبك يا ماما، في ناس من السعودية كانوا عملوا لها جروب على الإنستجرام بيعبروا فيه عن حبها ليها، شوفته صدفة واتواصلت معاهم".

وأشارت إلى أن هناك أعضاء في هذا الجروب كانوا يتواصلون معها للاطمئنان على حالة والدتها الصحية، وكانوا يؤدون عمرة لها وهي على قيد الحياة ويرسلون لها باقات ورد في عيد الأم وعيد ميلادها، "مش بقيت أدخل الجروب دلوقتي مش بستحمل أسمع الكلام عن والدتي وبتأثر وبعيط على طول، في مرة قالتلي عاوزة أشكرهم وسجلت رسالة صوتية وبعتها للجروب".