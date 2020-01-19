الامارات | «جملة» تطيح بوزير الثقافة في البرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن «جملة» تطيح بوزير الثقافة في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقيل وزير الثقافة في البرازيل من منصبه بعد ظهوره في مقطع، وهو يلقي كلمة اقتبس في ما يبدو فيها كلمات لوزير الدعاية النازي جوزيف جوبلز؛ ما تسبب في غضب على مستوى البلاد.
وفي المقطع المصور، قال روبرتو ألفيم إن «الفن البرازيلي سيكون بطولياً في العقود القادمة وسيكون وطنياً.. أو لن يكون».
وشبهت وسائل إعلام برازيلية، مثل صحيفة «فولها دي إس باولو»، الجملة بواحدة لجوبلز، مذكورة في سيرة ذاتية أعدها المؤرخ الألماني بيتر لونجريتش، ونقلت عن الوزير النازي قوله إلى مخرجي المسرح في عام 1933 «الفن الألماني للعقد القادم سيكون بطولياً، وسيتمتع برومانسية كبيرة.. أو لن يكون».
وكان العمل المصور ونبرة الكلمة والموسيقى في الخلفية التي كانت معزوفة «لونجرين» للموسيقار الألماني ريتشارد فاجنر كلها تعيد إلى الذاكرة الدعاية النازية.
وفي وقت لاحق، حاول ألفيم توضيح أن التشابه جاء مصادفة، وأنه لم يكن يعرف من أين جاءت الجملة.
وأدانت السفارة الألمانية في البرازيل كلمة ألفيم على وسائل التواصل الاجتماعى.
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