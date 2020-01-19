الامارات | ستيوارت باتريك يشيد بشجاعة جريتا تونبرغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ستيوارت باتريك يشيد بشجاعة جريتا تونبرغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الممثل البريطاني باتريك ستيوارت، الذي يجسد شخصية كابتن بيكارد في المسلسل التلفزيوني «ستار تريك: ذا نكست جينيراشن»، عن إعجابه بالناشطة المناخية جريتا تونبرغ. وقال ستيوارت قبل العرض الألماني الأول لسلسلة أمازون الجديدة «ستار تريك: بيكارد»: «أنا معجب بها للغاية.. إنها شابة رائعة، جريتا رائعة، وشجاعتها وتصميمها وإصرارها علاوة على روح الدعابة لديها».

ومن المقرر أن تحضرالمنتدى الاقتصادي العالمي، الأسبوع الجاري، في منتجع دافوس الجبلي بسويسرا.

وفي ديسمبر الماضي اختارت مجلة «تايم» الأميركية تونبرغ السويدية (17 عاماً)، التي اكتسبت شهرة عالمية، بسبب إطلاق حملة «أيام الجمعة من أجل المستقبل»، للقب شخصية عام 2019، بفضل إلهامها لملايين الشباب بالتحرك لمكافحة تغيّر المناخ.