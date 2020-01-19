الامارات | لولا شونين تعود إلى النثر بـ «الحياة السرية»

شكرا لقرائتكم خبر عن لولا شونين تعود إلى النثر بـ «الحياة السرية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مقهى الرواي الثقافي في واجهة المجاز المائية بالشارقة، أول من أمس، الشاعرة والروائية النيجيربة لولا شونين، لمناقشة باكورة أعمالها الروائية «الحياة السرية لزوجات بابا سيجي»، التي نالت بها جائزة عالمية.

وجاءت الجلسة التي أدارها الشاعر الإماراتي وائل الصايغ، ضمن مبادرة #حديث_الكتب، التي أطلقها «الراوي» جزءاً من برنامج فعاليات الاحتفال بلقب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019.

وناقشت الكاتبة الأسباب التي دفعتها للانتقال من كتابة الشعر إلى النثر والرواية، إضافة إلى سبب اختيار موضوع تعدد الزوجات في روايتها، وعبّرت عن امتنانها للتواصل والتفاعل مع قرّائها في الشارقة، وسعادتها بوجودها بينهم في أولى زياراتها للإمارة. وقالت لولا شونين: «عندما يُوجه لي السؤال عن سبب انتقالي من كتابة الشعر إلى النثر، أجيبُ بأنني بدأتُ بالنثر قبل الشعر، إذ درست في مدرسة داخلية بأدنبرة عاصمة إسكتلندا في المملكة المتحدة، إذ اعتدنا كتابة رسائل إلى أولياء أمورنا أسبوعياً، وحرصت إدارة المدرسة في حينه على تدقيق كل الرسائل قبل إرسالها لمراقبة ومنع أي نقد للمدرسة، ما دفعني إلى التفكير بطرق مبتكرة للتذمر من المدرسة إلى والديّ، من خلال كتابة قصص غريبة ومفصلة بشكل مدروس».

وأضافت: «لطالما كان السرد القصصي إحدى المهارات الرئيسة التي امتلكتها، لكنها ضعفت تدريجياً بعد أن كبرت وذهبت إلى الجامعة، إذ بدأت بكتابة الشعر كوسيلة للتنفيس عن الضغوط، وانتهى بي المطاف بنشر ثلاث مجموعات شعرية، قبل أن أعاود لكتابة النثر». وتابعت: «اتخذت قراراً بأن أتناول القضايا والتحديات التي تواجه نيجيريا في حالة كتابة رواية جديدة، وعلى الرغم من أن تعدد الزوجات قضية رئيسة في نيجيريا، فإنها ظاهرة عالمية، فعندما تتوقف مكانة المرأة ووجودها على قدرتها على الزواج والإنجاب، فعلى المجتمع أن يعيد التفكير بنظرته لها ،وأن ندفعه باتجاه التعامل معها بطريقة أكثر عدالةً وإنصافاً، واعتبارها شريك حياة، وليست أقل درجة من الرجل».

Advertisements

وفي نهاية الجلسة، وقّعت الكاتبة لولا شونين، نسخاً من روايتها للحضور، وتلا ذلك عرض للفنانة ميمونة جالو، القاصّة والحكواتية، ومديرة «أفريكان بوزيتيفلي»، المنظمة التي تضم مجموعة من النشطاء والفنانين والأكاديميين الأفارقة، الذين يجمعون بين الفن والعدالة الاجتماعية، واستند العرض إلى أحداث وشخصيات رواية «الحياة السرية لزوجات بابا سيجي»، لمنح الجمهور لمحة عن شخصيات الرواية. ومن المقرر أن تصدر الرواية باللغة العربية قريباً.

عملان يبحثان عن ناشر

قالت الكاتبة النيجيرية لولا شونين: «إن (الحياة السرية لزوجات باب سيجي) ليست أول أعمالها النثرية، إذ سبقتها روايتان لم تُنشرا بعد، لأنها لم تعثر على ناشر يتبناهما، لكنها تابعت مشروع روايتها الثالثة، لأنها لم تستطع تجاهل أهمية موضوع الرواية».

الجلسة تأتي جزءاً من برنامج الاحتفال بلقب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب.

من المقرر أن تصدر رواية الكاتبة النيجيرية باللغة العربية قريباً.