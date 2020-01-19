الامارات | أصالة تتألق في القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تتألق في القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيت الفنانة أصالة، الليلة قبل الماضية، حفلاً غنائياً على المسرح الرئيس بالقرية العالمية في دبي، وسط تفاعل لافت من الجمهور الذي ردد أغاني الفنانة السورية.

وعلى وقع أغنيتها «أكتر»، أطلت أصالة على المسرح، لتطرب جمهورها بباقة من أغانيها القديمة والجديدة باللهجتين المصرية والخليجية، خصوصاً أغنيات «روّح وروح» و«بنت أكابر» وغيرهما.

Advertisements

وشهد الحفل في القرية العالمية حضور آلاف الضيوف، الذين استمتعوا بالمشاركة في العديد من الفعاليات الترفيهية، إضافة إلى عيش تجربة ثقافية مميزة.

ونشر العديد من تفاصيل الحفل من قبل حضور الحفل على منصات التواصل الاجتماعي، حسب إدارة القرية العالمية التي يزورها سنوياً الملايين من المواطنين والمقيمين والسياح، للتعرف ‘لى تجارب الترفيه والتسوق التي توفرها أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة.

يشار إلى أن القرية العالمية تنظم حفلات موسيقية كل يوم جمعة، عند الساعة التاسعة مساءً، يحييها نجوم عرب وعالميون، في إطار التزامها بتقديم تجارب استثنائية للضيوف.