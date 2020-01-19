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الامارات | غولتير: آخر عرض أزياء في باريس

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باريس- د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن غولتير: آخر عرض أزياء في باريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصمم الأزياء الفرنسي المخضرم جان بول غولتير، أمس، أن عرضه لأزياء السهرة الراقية «هوت كوتور»، في باريس الأسبوع المقبل، سيكون الأخير له.

وقال في إعلانه المفاجئ إن العرض سيقام أيضاً احتفالاً بمرور 50 عاماً على بدء حياته المهنية.

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وغيّر المصمم، الذي ولد في ضواحي باريس، مشهد الأزياء الفرنسي بإبداعاته الغريبة.

وتم التعرف إلى موهبته لأول مرة من قبل بيير كاردان، الذي عيّنه مساعداً له في عام 1970.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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