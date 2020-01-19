الامارات | «خورفكان المسرحي» يحتفي بفنانين إماراتيين

شكرا لقرائتكم خبر عن «خورفكان المسرحي» يحتفي بفنانين إماراتيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق يوم الجمعة المقبل، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان خورفكان المسرحي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، بمشاركة العشرات من فناني العروض المسرحية والأدائية، التقليدية والحديثة، المحلية والدولية.

المهرجان الذي يستمر ليوم واحد، تنطلق فعالياته خلال فترة ما بعد ظهر يوم الجمعة، وتستمر إلى منتصف الليل. وتقدم الأنشطة فوق ثلاث منصات مسرحية ضخمة، صُممت خصيصاً لاستقبال عروض المهرجان، الذي يتيح مساحة واسعة للتجارب الفنية المحلية، كما يحتفي بنجوم المسرح والدراما التلفزيونية في الدولة، وفي بعض الدول الخليجية.

ويُستهل المهرجان بمسيرة حافلة، تنطلق من وسط المدينة إلى موقع المهرجان، الذي يشغل مساحة ممتدة من شاطئ خورفكان، وقد تم تجهيزه بوساطة لجنة هندسية متخصصة لاستيعاب الأنشطة الغنية المتعددة والمتنوعة، ولاستقبال الآلاف من المتفرجين، الذين يأتون سنوياً لمتابعة الفعاليات الموجهة للكبار والصغار، من كل الجنسيات والثقافات.

وتشمل اختيارات المهرجان لهذه السنة مجموعة من العروض، التي قدمت في إطار برامج إدارة المسرح بدائرة الثقافة خلال السنة المنصرمة، مثل: مهرجان المسرح الكشفي، والمسرح المدرسي، والمسرحيات القصيرة، وغيرها من التظاهرات.

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كما يستضيف المهرجان مجموعة من المسابقات والورش التدريبية، لتشجيع المواهب الإبداعية ودعمها وإبرازها.

الرسم، وتصميم الأزياء، وصناعة الاقنعة، وتزيين المركبات، كلها أنشطة سيكون في مقدور جمهور التظاهرة المشاركة بها أو الانخراط في ورشها التدريبية، تواصلاً وتفاعلاً مع المشهد العام للتظاهرة.

يشار إلى أن مهرجان خورفكان المسرحي انطلق للمرة الأولى سنة 2014. وتنظم إدارة المهرجان المؤتمر الصحافي الخاص بتفاصيل الدورة السابعة، صباح يوم الأربعاء المقبل الساعة الـ11، بقصر الثقافة في الشارقة.

يُستهلّ المهرجان بمسيرة حافلة تنطلق من وسط المدينة.