"منار وأحمد" قصة حب تتغلب على صعاب اختلاف اللون.. "مصدر فرحتي وسندي في الحياة"

"حب من أول نظرة" كما يطلق عليه البعض، لم يقف اختلاف لون البشرة عائقا أمامهما، زوجان اختارا التغلب على الصعاب سويا، 3 سنوات زواج كانت الأجمل في حياة منار عثمان، حتى تحول "أحمد" شريك حياتها إلى مصدر إلهام لها منذ زواجهما وحتى حصولها على الدكتوراه.

"دايما بيعاملني إني ملكة، السند والأمان ليا ورايا في كل خطوة ممكن تدفعني للأمام"، حاولت "منار"، أن تصف أثناء حديثها لـ"هُن"، حياتها مع زوجها الذي لعبت الصدفة دورا في ارتباطهما لتتحول حياتها إلى الأجمل كما ذكرت.

كان طموح زوجها ونجاحه وعدم إلمامه بالأحاديث السلبية التي تعرض لها بسبب لون بشرته من أكثر العوامل التي جعلتها تقرر الزواج منه، "فترة تعارف ما أخدتش أكتر من 3 شهور بعد كده تم الزواج، عمري ما هلاقي أحسن منه في كل حاجة رغم ضعف بصره قدر إنه يدخل كلية الهندسة واتخرج منها بتفوق".

لم تشعر "منار" يومًا بالندم من قرار زواجها وزاد ذلك الشعور داخلها بعد تعرضها للإجهاض مرتين، "في أول وتاني إجهاض لما كنا نعرف أن الطفل توفى كان يقولي أنا راضي باللي ربنا يعمله".

تتذكر "منار" فرحة زوجها بها بعد حصولها على الماجستير في الطب، "كانت أكتر فرحة في حياتي لما ناقشت الماجستير وهو جنبي كان فرحان بيا كأنه هو اللي اخدها بالضبط".

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لم تتخيل حياتها دون زوجها،"مفيش أي نجاح في حياتي ممكن يكون موجود وهو مش فيه، عمره ما بخل عليا ودايما بيحب يشوفنى ناجحة".

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