مجدي نزيه: بقف أغسل المواعين وده يضيف ليا ومش بيقلل من قيمتي

قال الدكتور مجدي نزيه، أستاذ ورئيس قسم وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن الزواج هو أهم مشروع على الإطلاق في حياة الإنسان كلها؛ ولكي تنجح تلك الخطوة في حياة الجميع فيجب ترسيخ مبدأ المشاركة في كل الأعمال الحياتية بين الزوجين: "أنا بقف أغسل المواعين وده يضيف إلي ومش بيقلل من قيمتي شيء، لازم الطرفين يشيلوا، الأم بالحنية والأب بالمسؤولية".

وأضاف "نزيه" خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية "DMC"، أن مساعدة الرجل لزوجته في مرحلة ما بعد الولادة هو أمر له عظيم الأثر على نفسيتها ولاستمرار الحياة الزوجية بينهم وتناميها: "لا يعيبني إطلاقا أني أقف بنفسي أغسل الهدوم، أنا أبو اللي جه وجوز اللي بتنزل دم دي.. Why Not"، موضحا أنه ولكي ما ينجح المجتمع وتحدث التنمية الحقيقية يجب أن تكون الأسرة هي بذرة لتلك التنمية: "علشان الأسرة تكون بذرة لازم تكون مستقرة، وناجحة والزوج عليه المسؤولية والأم عليها الحنية، ويكونوا داخلين على مشروع الجواز بمبدأ العطاء".

وأكد أنه وطبقا للإحصائيات الأخيرة، فمن كل 100 حالة زواج سنوياس تحدث 50 حالة طلاق بسبب يعود بأن من يتقدم للزواج ليس لديه مفاهيم قوية ينبغي أن يقوم عليها الزواج ومنها المشاركة، مشيرا إلى أن الزواج يقوم على مبدأ أولي وهو العطاء: "كل ما العطاء علي كل ما الزواج هيبقى ناجح".