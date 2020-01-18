بسبب الكحل والكونتور.. بسمة تظهور بنيولوك غيَّر ملامحها

شاركت الفنانة بسمة، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بأحدث إطلالة لها، حيث بدت الملامح مختلفة عن المعتاد، بسبب تسريحة الشعر، والمكياج.

وظهرت الفنانة بشعر أسود لامع، مع "قصة" فرانش بتوقيع أحمد منير، مع مكياج مختلف عن المعتاد التي تتبعه، حيث قامت بتحديد عينيها بكحل أسود من الداخل والخارج، مع الشادو السموكي اللامع حول العين، فضلًا عن الكونتور الذي أظهر أنفها أكثر نحافة عن الطبيعي، وذلك بتوقيع خبير التجميل "رشاد".

وعلقت الفنانة على الإطلالة: "شعر جديد، ونأمل ببدايات جديدة".

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وتفاعل العديد من المتابعين على إطلالة الفنانة، مشيدين بالاختلاف الكبير التي ظهرت به.

بسمة تنتظر فيلما جديدا

وروجت بسمة، مؤخرًا لفيلمها الجديد "ماكو"، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة تجمعها بفريق العمل، أثناء تواجدهم على متن يخت.

وظهرت بسمة خلال الصورة بصحبة الفنانة ناهد السباعي، وفريال يوسف ومحمد مهران ونيقولا معوض، والفنان التركي مراد يلدريم، في أول تعاون له بعمل فني مصري.

وأرفقت تعليقًا على الصورة قائلة: "مفيش أحلى من الشغل مع ناس حقيقيين وظراف".