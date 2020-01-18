كانولا ومحاليل.. عائشة بن أحمد تنشر صورة جديدة على "إنستجرام"

نشرت الفنانة التونسية، عائشة بن أحمد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها تظهر كانولا بيديها، دون تعليق.
ونشرت "عائشة" الصورة، مُرفقة ببعض الوجوه التعبيرية، ليتفاعل معها المتابعون، متسائلين عن تفاصيل حالتها الصحية، داعين لها بالشفاء العاجل.
الفنانة تتحدث عن فيلم الفلوس لـ"الوطن"
وقالت إنها لم تنزعج من حذف مشاهد لها ضمن أحداث دورها في فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، والذي يتصدر إيرادات أفلام منتصف العام بـ 30 مليون جنيه.
وأضافت عائشة، في ندوة "الوطن"، أن حذف مشاهد أي فنان يكون في مصلحة دراما الفيلم، وربما تكون للحفاظ على إيقاعه أثناء مدة العرض، مشيرة إلى أن واقعة الحذف تحدث لكثير من الممثلين، ولا ينزعج أحد منها لأنها تصب في مصلحة أفلامهم، بحسب قولها.
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