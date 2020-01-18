جيم للمطلقات فقط.. والمؤسس: هدرب 50 سيدة ببلاش عشان يندموا الـ EX

"أي واحدة مُطلقة تجيلي المُعسكر" منشور تضمن الإعلان عن مبادرة لتدريب السيدات المُطلقات فقط، داخل صالة تدريبات رياضية، "جيم"، لكي يتمتعن بالقوام المثالي، وجسد أنثوي مميز.

الأمر الذي تم تداوله على منصات "السوشيال ميديا" بهدف السُخرية من الإعلان، حيث قال البعض إن الأمر رُبما يكون غير حقيقي أو مُجرد "مزحة"، في حين أن مؤسس المُبادرة أكد أن الإعلان صحيح وإنه بالفعل يهدف لتدريب السيدات المُطلقات.

Advertisements

مؤسس المبادرة: هدرب 50 سيدة مطلقة ببلاش

"هُن" تواصلت مع المدرب مصطفى أكشن، ومؤسس المُبادرة الذي أكد أنه بالفعل أعلن عن تدريبه 50 سيدة مُطلقة، بدون مُقابل، من أجل إعادة ثقتها بنفسها، قائلًا: "أغلب أسباب الطلاق بتكون الخيانة، وإن الراجل بيلاقي مراته مش مُهتمة بنفسها، عشان كدة أنا فكرت في الموضوع ده بحيث يرجعوا أحلى ويبندموا الـ EX، وكمان هيبقى ببلاش من غير ما يدفعوا فلوس كحافز ودافع نفسي ليهم".

وعن تفاصيل التدريبات، قال المُدرب إنه من المُقرر أن تنضم 25 سيدة بأحد فروع منطقة الدُقي، والـ 25 الآخريات بفرع بمدينة نصر، وعمل مُسابقات تحفيزية بينهن، للوصول للنتائج المرجوة.

وأضاف: "هيدربوا 3 شهور، تمرينات، وعناية بالبشرة والجسم والشعر، عشان يبقوا فورمة، وترجع الثقة بنفسهم".

وتابع خلال حديثه لـ "هُن": "هتأكد من هوية المتقدمين عن طريق قسيمة الطلاق، وهنعمل فيديوهات ليهم قبل وبعض عشان يشوفوا الفرق"، مختتمًا حديثه: "لسة مبدأتش في الموضوع بشكل فعلي، لكن قريب لأني دلوقتي بنجمع المتقدمات".