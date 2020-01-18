مرح جبر عن تشوه وجهها: "شكلي صغيرة ولا أذهب لطبيب التجميل"

خرجت الفنانة السورية مرح جبر، عن صمتها وقررت الرد على ما تردد حول إجرائها العديد من عمليات التجميل، وحقيقة تشوه وجهها، وذلك خلال لقاء أجرته معها إذاعة "ميلودي إف أم" السورية.

وقالت "مرح" خلال اللقاء: "لكل من يقول مرح جبر، نزعت حالها بعمليات التجميل، أرد عليهم: مرح بجمالها نزعت عمليات التجميل"، مضيفة: "أنا أصلا أبدو أصغر من عمري، وهذه مشكلة، ولذلك ليس هناك أي داع لزيارة طبيب التجميل".

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الجدير بالذكر أن الفنانة السورية مرح جبر، شاركت مؤخراً في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" بجانب الفنان عابد فهد، والفنان سلوم حداد، ومسلسل "جوهرة"، إضافة إلى مسلسل "هوا أصفر" من بطولة يوسف الخال، وسلاف فواخرجي، ونادين تحسين بك، وشاركت في أشهر أعمال السيناريست عثمان جحا، "باب الحارة"، الجزءين السادس والسابع، إضافة إلى مسلسل"هارون الرشيد".