بعد وفاة شقيقها في حادث.. من هي الفنانة نداء شرارة؟

حزن شديد انتاب الفنانة الأردنية نداء شرارة، معلنة خبر وفاة شقيقها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن عمر 26 عامًا.

وكتبت عبر حسابها: "أخوي مات 26 سنة، كنت وعدتوا أجهزلوا بيتو عشان بدو يتجوز كان نفسو يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بدو يقبضها عشان أخطبله يا رب الفاجعة أكبر مني أكبر من طاقتنا الصبر من عندك يا رب، صبر أمي".

من هى نداء شرارة

ولدت نداء شرارة عام 1993.

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مغنية أردنية حاصلة على لقب ذا فويس أحلى صوت (الموسم الثالث) عام 2015.

تميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طوال فترة المسابقة.

في سبتمبر 2016 أطلقت مبادرة "نداء الأمل"، التي تهدف إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

بدايتها الفنية

بدايتها كانت من خلال تقديم أغانٍ عدة مع فرقة عمون للتراث والفنون من خلال مهرجانات متعددة منها مهرجان الأغنية الأردنية، أوبريت الملك المعزز، ووقفت على خشبات العديد من المسارح الأردنية كالمركز الثقافي الملكي.