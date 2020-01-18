دور أزياء عالمية توقف استعمال جلود الكنغر في تصنيع منتجاتها الجلدية

أعلنت دار Versace الإيطالية عن حظرها استعمال جلود الكنغر في تصنيع منتجاتها الجلدية تحت ضغط الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات. وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبة مجموعة LAV، المدافعة عن حقوق الحيوان، جميع دور الأزياء الإيطالية بتبني موقف مماثل على أثر تسليط الضوء على مقتل 2.3 مليون كنغر في العام المنصرم لأهداف تجارية.

دار Versace لم تعلّق مباشرةً على هذا الموضوع بل منحت موافقتها لجمعية LAV على إعلان هذا الموقف. وقد دعت هذه الجمعية دور أزياء أخرى لتبنّي الموقف نفسه. وصرّح سيمون بافيسي أحد المسؤولين في هذه الجمعيّة قائلاً: "لقد تواصلنا مع دار Versace وأكدوا لنا أنه في العام 2019 توقفوا عن استعمال جلد الكنغر في تصنيع منتجاتهم الجلديّة. نحن نرحب بهذه الخطوة المسؤولة اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل الحرائق التي تجتاح أستراليا والتي قضت على أكثر من مليون حيوان حتى الآن".

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تشير الإحصاءات إلى أن إيطاليا هي المستورد الأكبر لجلود الكنغر في أوروبا، بحيث استوردت جلود أكثر من مليونين من هذه الحيوانات بين 2012 و2015. وقد تمّ استعمال هذه الجلود بشكل أساسي في صناعة الأزياء والأحذية الرياضية، وتحديداً بدلات راكبي الدراجات النارية وأحذية كرة القدم. وهي تُستعمل أيضاً في صناعة المنتجات الجلدية الفاخرة من أحذية وإكسسوارات.

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يذكر أن Versace ليست دار الأزياء الأولى التي تُحجم عن استعمال جلود الكنغر، فقد سبقتها علامات رياضية أخرى مثل Diadora وLotto وDanese وDucati، بالإضافة إلى دار Salvatore Ferragamo للأزياء الفاخرة وشركات صناعة الأحذية مثل Fabi وMoma وMoreschi.

وكانت علامة Versace قد أعلنت في العام 2018 عن حظرها لاستعمال الفرو الحيواني. وسبقتها في اتخاذ هذا القرار دور Gucci وArmani وCalvin Klein وHugo Boss. وقد أعلنت مصممة الدار دوناتيللا فرساتسي ذلك في تصريح لها قالت فيه: "لن نستعمل الفرو الحيواني في منتوجاتنا بعد اليوم، لا أريد قتل الحيوانات لأستعمل جلودها في مجال الموضة. لا يبدو هذا الأمر صحيحاً".

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