أشباح وقبور.. 5 أماكن مرعبة لعشاق المغامرة والإثارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

لكل مكان في العالم قصة، ويبحث الكثيرون عن الإثارة والغموض، والحكايات الغريبة، ويمكن لمحبو السفر أن يزوروا تلك الأماكن بسهولة وقضاء يوم ممتع ومميز.

-حديقة فورسيث، سافانا، جورجيا

اشتهرت مدينة سافانا بأكملها باحتوائها على العديد من قصص الاشباح، بسبب احتوائها على الأنفاق الغامضة تحت الشوارع، وخاصة في الجزء الخاص بحديقة فورست.

وبحسب مجلة سافانا، فكان الأطباء في الماضي في مستشفى كاندلر المجاور (الآن كلية سافانا للقانون) يشرحون الجثث في تلك الأنفاق تحت الحديقة.

ويعتبر بيت القراصنة هو أكثر الأماكن زيارة في هذه الحديقة ويعود تاريخه إلى 250 عام، ويعتقد السكان المحليين أن هناك نفق تحت الطابق الأسفل للمنزل يتصل بالشارع.

وكان هذا المنزل مكان تجمع البحارة والمجرمين، وذات دخل بعض الرجال إلى الحانة التي كانت في المبنى "بيت القراصنة"، كانو يبحثون عن مشروب.

لكن القراصنة نقلوهم عن طريقة الأنفاق، واستيقظوا على متن سفينة على بعد مئات الأميال من الشاطئ، حيث تم شنق هؤلاء الرجال حينها.

يُقال إن هذا البيت هو أحد أكثر المواقع إزعاجًا في المدينة – وذلك بسبب سماع أصوات عالية تخرج من المنزل بشكل دائم.

-سجن الدولة الشرقية، فيلادلفيا، بنسلفانيا

كان هذا الحبس عبارة عن سجن انفرادي تم بنائه في عام 1829م، وكان السجناء يعيشون بمفردهم تمامًا.

وعندما يغادر سجين زنزانته، كان أحد الحراس يغطى رأسه بغطاء حتى لا يتمكن من رؤيته أو رؤية المكان، وكانت العقوبات ما بين ربط اللسان أو ربط معصم اليد وغيرها.

لكن في عام 1913، كان على السجن أن يتخلى عن نظامه الانفرادي بسبب زيادة عدد المسجونين.

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وتم غلق السجن نهائياً في عام 1970م، ويرحب الموقع الآن بالآلاف من الزوار كل عام، سواء بالنسبة للمتحف أو احتفالات عيد الهالوين.

-قلعة شاتو دي بريساك، فرنسا

تعتبر قلعة Château de Brissac المكونة من سبعة طوابق أحد أشهر القلاع في فرنسا، وعرفت أيضًا باسم شبح شارلوت، كما يطلق عليها اسم السيدة الخضراء.

وشارلوت هي الابنة غير الشرعية للملك تشارلز السابع، في عام 1462م، تم تنظيم زواج بين شارلوت وأحد النبلاء يدعى جاك دي بريزي، وعلى الرغم من أن الاثنان لم يحبها بعضهما أبدًا، إلا أن الزواج تم بدوافع سياسية.

وفي 31 مايو 1477، قيل إن جاك عاد من رحلة صيد، وتناول العشاء مع زوجته، ثم ذهب إلى غرفته. وفي منتصف الليل، استيقظ الخادم ليخبر الزوج أن زوجته كانت على علاقة مع رجل باسم بيير دي لافرن، واستيقظ وقتل زوجته بسبب الخيانة.

ويعتقد الكثيرون أنها تتجول في غرفة برج الكنيسة الصغيرة وتشتكي في الساعات الأولى من الصباح.

-مقبرة لا ريكوليتا ، بوينس آيرس، الأرجنتين

تضم الآلاف من التماثيل والأضرحة والقبور، فضلاً عن بقايا الشخصية الأكثر شهرة في الأرجنتين —إيفا بيرون، كما أن الممرات الحجرية ومتاهة من الأضرحة تميزت بكونها جميلة وغريبة أيضًا، وتشتهر العديد من الأساطير حول المكان، فلكل مقبرة قصة.

ويعتقد الناس أن شبح ديفيد ألينو، وهو حفار مقابر عمل في المكان لمدة 30 يفتح يسير في المكان عند الفجر.

-منارة القديس أغسطينوس ، فلوريدا

يزور ما يقرب من 225000 شخص منارة القديس أوغسطين سنويًا، لكنها معروفة أيضًا لزوارها من العالم الآخر.

ساهمت العديد من الأحداث المأساوية التي وقعت في الموقع التاريخي في نشاط السياحة هناك.

ويعتقد أن الناس رأت شبح حارس المنارة الذي سقط وتوفي في المكان، كما يدعي البعض سماع أصوات أطفال يلعبون في المكان منذ غرق ثلاث فتيات صغيرات في المحيط بعدما سقطت العربة الخاصة بهم في المياه.