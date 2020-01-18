محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: يساهم النظام الغذائي الجيد لمرضى السكري في ضبط السكر بالجسم، ويحتاج إلى ذلك إلى الاعتماد على بعض الأطعمة والمشروبات الضرورية لتحقيق ذلك، والتي تعمل إلى جانب الأدوية المستخدمة.. للمزيد اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفول من بينها.. 7 أطعمة ومشروبات تخفض السكر في الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.