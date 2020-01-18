8 حيل لتجنب زيادة الوزن في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

فصل الشتاء من أكثر الفصول التي يعاني منها الكثيرون من زيادة الوزن، حيث يتناول الكثيرون وجبات غذائية متعددة في الأجواء الباردة للشعور بالدفء.

لكن هناك بعض الحيل الفعالة التي تساهم في تجنب زيادة الوزن، وفقا لما قالته الدكتورة سماح سليمان، أخصائية التغذية العلاجية في تصريحها لـ"الخليج 365":

- الحرص على تناول كميات كثيرة من المياه ، والمشروبات العشبية مثل: النعناع، الشاي الأخضر، الينسون، البابونج.

- التركيز على الأطعمة التي تجعلك تشعري بالدفء، وفي نفس الوقت التي به قيمة غذائية عالية، بكميات قليلة مثل: شوربة العدس، شوربة الخضار، السبانخ، القلقاس.

- الحرص على تناول الأطعمة ذات سعرات حرارية قليلة مثل: البطاطا.

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- التقليل من المشروبات الدسمة مثل: السحلب، الكاكاو.

- الاعتماد على الخضروات والفاكهة، لاحتوائهما على الألياف التي تعطي شعورا بالشبع لفترات طويلة.

- تجنب الأطعمة الدهنية، الغنية بالسعرات الحرارية العالية.

- التقليل من الأطعمة الغنية بالسكريات، لأنها تتسبب في الشعور بالجوع وزيادة الوزن.

- يجب ممارسة التمارين الرياضية في المنزل والمشي، لتدفئة الجسم وتقليل الوزن.