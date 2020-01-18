نتائجه جيدة.. نظام صحي لعلاج الأنيميا عند طفلك في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: يعاني الكثير من الأطفال الإصابة بمشكلات فقر الدم "الأنيميا" بأنواعها المختلفة، والتي تصيبهم بالأعراض المزعجة، مثل الهبوط وزغللة العين، والشعور بالتعب العام، ويلزم لعلاج الأنيميا عند الأطفال اتباع نظام حياة صحي.. للمزيد اضغط هنا

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