محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – ياسمين الصاوي: يسبب نقص فيتامين د في الجسم الشعور بحالة من الإجهاد وألم العضلات وغيرها من الأعراض، ويعاني النباتيين من نقص فيتامين د بسبب عدم تناولهم المنتجات الحيوانية. وهناك مصادر طبيعية مناسبة للنباتيين للحصول على فيتامين د.. للمزيد اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 مصادر طبيعية للحصول على فيتامين د لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.