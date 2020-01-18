ماتا سويا في الحمام.. نصائح لمواجهة بخار الماء بعد وفاة زوجين خلال الاستحمام

واقعة جديدة، بطلها بُخار الماء، أنهت حياة زوجين، عقب 5 سنوات من زفافهما، بعدما لفظا أنفاسهما الأخيرة، خلال الاستحمام عقب اختناقهما داخل حمام الشقة التي تقع بالطابق الثالث بمنطقة التعاون في الطالبية بالجيزة، بحسبما توصلت له التحريات.

وتكثر حالات الاختناق ببخار الماء خلال الاستحمام، وهناك بعض النصائح والتعليمات باتباعها يمكنك تجنب الاختناق وهي كالتالي، بحسب WIKI HOW:

عدم ترك الماء الساخن لفترة طويلة حتى لا يتكون البخار.

عمل فتحات للتهوية خلال الاستحمام، لدخول الهواء.

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عدم غلق نوافذ الحمام كاملة كي لا يحدث الاختناق.

يمكنك ترطيب شفاطات في الحمام للتهوية.

عند الشعور بالاختناق اخرج على الفور، وإذا حدث إغماء يجب متابعة طبيب مختص.

«بخار الماء» ينهي حياة زوجين في الحمام: «ماتا يحتضنان بعضهما»