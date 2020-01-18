فيديو.. برفقة أحمد العوضي.. رقص ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها

تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو للفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال عيد ميلادها.

وأظهر المقطع، وصلة رقص للفنانة على نغمات الفنان وليد توفيق "انزل يا جميل" من أمام كعكة عيد ميلادها، والتقطت الكاميرا الفنان أحمد العوضي وهو برفقة ياسمين خلال المقطع، مُشاركها تلك اللحظات

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز تلاحقهما شائعات الارتباط

وكانت الفنانة نشرت عدة صور من الاحتفال بعيد مبلادها الـ40، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "ياسمين" صورة للحظة إطفاء الشموع، وأظهر الفيديو وجود "العوضي" جانبها في تلك اللحظة، ويأتي المقطع المصور بالتزامن مع شائعات طالت الثنائي باحتمالية وجود علاقة عاطفية بينهما.

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كما نشر "العوضي" تلك الصور التي جمعتهما عبر إنستجرام، وكان من بين التعليقات عليها: "لايقين على بعض"، و"هنفرح بيكوا ولا إيه؟".

وظهرت ياسمين عبدالعزيز، في الاحتفال بعيد ميلادها بفستان أسود مطرز، عليه جاكت فرو، فيما ارتدى أحمد العوضي "جاكت وتي شيرت" باللون الأسود.