اختلاف الطباع وتدخل الأهل.. رواد السوشيال ميديا عن "أسباب فشل الخطوبة في مجتمعنا"

"أسباب فشل الخطوبة في مجتمعنا" هكذا تصدر هذا الهاشتاج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي أجاب المتداولون من خلاله على الأسباب التي قد تدفع البعض لإنهاء علاقة الخطوبة.

وألقى طارق رضوان باللوم على التطور الكبير في التكنولوجيا والمواقع الإلكترونية التي أثرت بشكل كبير على تلك العلاقات.

أما سالي العدلي فترى أن تدخل الأهل في العلاقة هو ما ينهيها وأن الأمثلة على ذلك في مجتمعنا كثيرة ومنها حسبما علقت سالي على الهاشتاج: "فوق إنها في الأول والآخر نصيب بس سبب فشل الخطوبة تدخل الأهل لازم دولاب زى بنت خالة العروسة ولا لا بنتى متسكنش في شقة إيجار لازم تمليك أو أقلها إيجار قديم، أو خالة العريس كانت عايزاه لبنتها ونازلة توقيع.. أي علاقة بيدخلها أكتر من الأب والأم بتخرب".

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وعلقت أخرى على الهاشتاج، بأن هناك أسبابا كثيرة، ومنها صغر أعمار المخطوبين وقلة الوعي والفهم لطبيعة علاقة الارتباك والخطوبة: "اختلاف الأفكار بين أي اتنين وأوقات بيكون الفشل بسبب الأهل أو متطلبات العيلة".

وقالت هناء عبدالله، إن الغالبية العظمى من صديقاتها انتهت علاقة خطوبتهن نتيجة لاختلاف الطباع بينهن وبين الطرف الآخر، بالإضافة لتدخل الأهل والصديقات، وهو الأمر الذي يزيد من المشاحنات التي تؤدي في النهاية لاتخاذ قرار الانفصال.