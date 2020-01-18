في أول ظهور عقب الحادث.. نجمات الفن والإعلام يدعمن نانسي عجرم

دعم ومساندة كبيرين، حظيت بهما الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عقب نشر أول صورة لها مع ابنتيها عبر حساباتها الرسمية على تويتر وإنستجرام"، بعد واقعة مقتل شاب سوري بمنزلها على يد زوجها.

"هُن" يرصد أبرز الداعمات لنانسي عجرم، في أحدث ظهور لها على "سوشيال ميديا".

علقت الإعلامية كلارا حداد، على الصورة، قائلة: "الله يبارك لك، ويحمي عائلتك الجميلة".

وقالت الفنانة إيمان العاصي: "الله يحميكم".

وعلى الرغم من مرور أيام معدودة على إنجاب طفلتها الثانية، إلا أن عارضة الأزياء التونسية ريم السعدي، حرصت على دعم نانسي عجرم، قائلة: "بارك الله في عائلتك".

فيما اكتفت جميلة عوض، وزينب فياض، ابنة اللبنانية هيفاء وهبي، وفيفي عبده، بوضع "إيموشن" قلب.

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وجاء تعليق الفنانة سمية الخشاب: "يا رب ما تشوفي شر أبدا، ويحميكي انتي وعيلتك وبناتك القمرات، ربنا يحرصكم يا نانسي الجميلة".

بينما كتبت الإعلامية نضال الأحمدية: "الله يحميكم ويهنيكن، وتكون آخر المصايب".

سرقة منزل نانسي عجرم وتوجيه تهمة القتل العمد لزوجها

يذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم، تعرض للسرقة، وقتل زوجها فادي الهاشم، الشاب السوري محمد الموسى، الذي اقتحم منزلهما في لبنان، وجرى القبض على الزوج على خلفية الحادث، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيله ومنعه من السفر للخارج حتى الانتهاء من التحقيقات.

وكشفت مصادر، أنّ قاضية التحقيقات في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، غادة عون، وجّهت تهمة القتل العمد، لطبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بعد قتله الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا الفنانة بجبل لبنان، حيث استندت في حكمها بناء على المواد "547 و229" من قانون العقوبات اللبناني.