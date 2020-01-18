"تورتة ماما".. كيف احتفلت ابنة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلاد والدتها؟

احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعيد ميلادها وسط مجموعة من أصدقائها ونجوم الوسط الفني، وشاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، بصور وعدد من مقاطع الفيديو أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

وعلى طريقتها الخاصة، احتفلت ابنة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تحمل اسمها أيضًا، بعيد ميلاد والدتها، إذ أهدت والدتها "تورتة" مزينة بكلمة "ماما"، ولم تظهر ياسمين الصغرى، خلال الفيديو الذي نشرته والدتها عبر خاصية القصص المصورة "إنستجرام"، وظهرت عدد من صديقاتها.

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ويذكر أن عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جاء يوم 16 يناير الجاري، واحتفلت بيه وسط أصدقائها ونشرت عدد من مقاطع الفيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، وكان ضمن المشاركين في الحفل الفنان أحمد العوضي، الذي انتشرت بينهما الشائعات حول ارتباطهما أو وجود علاقة عاطفية بينهما.