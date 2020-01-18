منها الأطعمة المسخنة مسبقًا.. 7 أطعمة تجنبي تسخينها في الميكرويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي :

تستخدم معظم البيوت الميكرويف في تسخين الأكلات والأطعمة المختلفة؛ إلا أن خبراء التغذية يحذرون دائمًا من تسخين بعض الأكلات والمشروبات فيه، كما يجب ألا يتم تسخين أنواع معينة من الطعام أكثر من مرة داخله.

الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية، تعرفنا على قائمة الأطعمة التي يجب عدم تسخينها، وأهم النصائح اللازمة لذلك:

- الخضروات الطازجة:

تحتوي الخضروات على النترات، وعند تسخينها في الميكروويف تتحول إلى النيتروزامين الذي قد يسبب الإصابة بالسرطان، لذلك يُحذر من تسخين الخضروات الطازجة حتى إذا كان بداخلها قطع دجاج أو لحم لأنها تفسد العناصر الغذائية الموجودة في الخضروات وبالتالي لا يُستفاد الجسم منها.

- البيض المسلوق:

تسخين البيض والأكلات التي تحتوي على البيض داخل الميكروويف يعمل على احتجاز البخار الناجم عن التسخين داخل البيضة مما يؤدي إلى انفجار البيضة.

- المايونيز:

لا يُنصح بتسخين الوجبات السريعة التي تحتوي على المايونيز بداخل الميكروويف لمنع تكاثر البكتيريا أو انتشارها داخل الوجبة.

- الحليب:

تلجأ بعض الأمهات إلى تسخين الحليب في الميكرويف ليصبح دافئًا لكن الحليب من الأطعمة التي لا يجب تسخينها في الميكروويف نظرًا لأنه عندما يتم تسخينه فإن درجة الحرارة المرتفعة تعمل على تكسير البروتينات الموجودة فيه، والتي تعمل على تعزيز مناعة الطفل.

ينصح بتسخين اللبن عن طريق وضعه في وعاء على البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة ثم يبرد حتى يصبح دافئا قبل إعطائه للطفل.

- القهوة:

إعادة تسخين القهوة في الميكروويف يفقدها الكثير من قيمتها ومذاقها، ونكهتها ويصبح مذاقها مر.

- الأطعمة المسخنة مسبقًا:

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تجنب تسخين الأطعمة أكثر من مرة لأن ذلك يؤدي إلى زيادة نمو البكتيريا والتسمم الغذائي.

- السمك:

يجب طهي السمك جيدًا، ولا يفضل تسخينه داخل الميكروويف لأنه ينتج الكثير من الروائح غير مستحبة.

أهم النصائح عند تسخين الأطعمة في الميكروويف:

- عدم تسخين الأكلات أكثر من مرة داخل الميكروويف لأن ذلك يتسبب في إفسادها.

- عند وضع الأطعمة داخله يجب عدم تركها لفترة طويلة، وتفقدها كل 30 ثانية.

- عدم تغطية العلبة أو الطبق داخل الميكروويف.

- استعمال الأواني والأطباق الزجاجية عند تسخين الأطعمة لأن التسخين في المواد البلاستيكية يشكل خطرًا كبيرا علي الصحة.

- يحذر من تسخين وجبات الأطفال داخل الميكروويف، لأنها قد تسبب لهم الكثير من الأمراض نظرًا لقلة مناعتهم وضعف نمو جهازهم الهضمي.

- يُنصح عدم قرب الأطفال من الميكروويف أثناء تشغيله.

- يُمنع وضع الأطباق البلاستيك والفويل داخل الميكروويف.