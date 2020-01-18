حظك هذا الأسبوع.. تحذيرات ونصائح وحب جديد لهذه الأبراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل تُودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا خبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود.

-الجدى (22 ديسمبر -19 يناير) :

على الصعيد العاطفي تبدأ قصة حب جديدة، وقد تفكر بالزواج قريبًا وهناك أيضا هدوء واستقرار في عملك.

-برج الدلو (20يناير - 18فبراير) :

الحظ حليفك على الصعيد المهني، وتحصل على مكافآت مالية كبيرة. على مدار الأسبوع تستقر أمورك الأسرية.

- برج الحوت (19 فبراير- 20 مارس):

تتلقي أخبار سارة من الناحية المالية، وتشعر بتحسن حالتك النفسية.

- برج الحمل (21 مارس- 19أبريل ):

تشعر هذا الأسبوع باستقرار وتحسن واضح في الحالة الصحية، وعليك الاستمتاع بذلك.

- برج الثور (21 إبريل -21 مايو):

عليك الحذر من المؤامرات والصراعات، ويفضل عدم التعامل معها بعند.

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- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو) :

على مدار هذا الأسبوع عليك الحذر من التشتت لتتجنب حدوث المشاكل.

- برج السرطان (22 يوليو-22 يونيو) :

الحظ حليف مواليد هذا البرج من الناحية المهنية، إذا ينتقلون إلى مكانة عالية في عملهم.

- برج الأسد (22 يوليو -22 أغسطس) :

لا تتمسك برأيك فقط في أمور حياتك. أعطي فرصة للرأي الأخر لتصل لدرجات عالية من النجاح.

- برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

تحصل على فرصة عمل جديد، وقد تكون بداية تقدم في عملك، ومصدر دخل كبيرة لك.

-برج الميزان (23 سبتمبر - 23 أكتوبر ) :

تشعر على مدار الأسبوع براحة كبيرة في حياتك، ووفرة في الأموال، لكن عليك الحذر من المشاكل في العمل.

- برج العقرب (23 أكتوبر -22 نوفمبر ) :

على الصعيد المهني سوف تتلقي تقدم وترقية في العمل. كن فخورا بنفسك ولا تبالي لحديث الأخرين.

- برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

الحظ حليفك على الصعيد الاجتماعي، وسوف تشعر بحالة من الاستقرار والهدوء الأسري والنجاح والتفوق في عملك.