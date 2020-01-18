تبدأ من 300 جنيه.. أبرز أماكن تصوير "فوتوسيشن الزفاف" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحضيرات ليلة العُمر تأخذ جهدًا كبيرًا من العروسين، بداية من اختيار الفستان والبدلة ومكان القاعة وديكوراتها، حتى التجهيزات الأخيرة للشقة وغيرها.

وأصبح مكان التصوير لتسجيل ذكرى جميلة عالقة، اختيار أساسي بين تحضيرات ليلة حفل الزفاف، لذا نقدم لكم أبرز أماكن التصوير الفوتوغرافي بالقاهرة، والتي تبدأ من 300 جنيه.

- حديقة الأسرة بالرحاب:

تقع بمدينة الرحاب على مساحة 35 فدانًا، وتتميز بوجود العديد من الأماكن الجذابة لمحبي الطبيعة والمساحات الخضراء.

يبلغ سعر رسوم الكاميرا 1500 جنيه شاملة 4 أشخاص، بالإضافة إلى 50 جنيها عند زيادة أي شخص آخر عن العدد المسموح.

- جزيرة المعادي:

تتميز بالحدائق ذات المساحات الخضراء الشاسعة التي تساعد في التقاط أجمل الصور، وتتكون من مجموعة جزر تربطها ببعضها عدة جسور ويوجد بها العديد من الكافيهات. تتيح خدمة جلسة التصوير بسعر 500 جنيه شاملة دخول المصور والكاميرا والعرسين.

- حديقة الطفل:

تقع في مدينة نصر وتتميز بالمساحات الخضراء والجو المناسب لالتقاط صور ذات خلفيات رائعة، وتظل الأنسب لأصحاب الميزانيات المحدودة. ويبلغ سعر "السيشن" 300 جنيه شامل المصور والكاميرا والعرسين.

- حديقة الأزهر:

من أفضل الأماكن المفتوحة لجلسات التصوير، وسعر خدمة جلسة "السيشن" للعرائس 350 جنيهًا، شاملة دخول المصور والكاميرا والعروسين، بالإضافة إلى 20 جنيهًا رسم دخول دخول أي فرد آخر.

- حديقة الأندلس بالزمالك:

تقع عند مدخل الزمالك وتعتبر من الحدائق العريقة التي تقع على النيل، وهي عبارة عن جزأين: جنوبي عربي أندلسي، وآخر شمالي فرعوني، ويعتبر الجزء الأندلسي أجمل في التقاط صور العرائس، نظرا لتميزه بوجود نافورة كبيرة، وأمامها مبنى كبير وسطه تمثال للشاعر أحمد شوقي.

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ورسم دخول الكاميرا 400 جنيه شامل المصور والعروسين، وعند زيادة أي فرد يتم دفع رسوم 5 جنيهات.

- حديقة الأسماك:

تقع في شارع الجبلاية على بعد 500 متر من نهاية كوبري أبو الفدا بالزمالك، وتتميز بالمناظر الخلابة والأشجار النادرة، خصوصا عند الجبلاية.

يبلغ سعر رسوم جلسة التصوير للعروسين 400 جنيه شاملة العروسين والمصور فقط، وتذكرة ثمنها 5 جنيها لأي فرد زيادة.

- قصر محمد علي بالمنيل:

من القصور المبنية على الطراز الإسلامي ومناسب جدا للعروسين اللذان يميلان للأماكن التاريخية والحضارية.

ويحتوي على العديد من القاعات والتحف والإضاءة الممتازة واللوحات الحضارية التي تضفي بهجة، وتساعد المصور على التقاط أفضل الصور، ويمكنك التصوير أيضا خارج القصر واستغلال الأشكال المعمارية في الصور.

سعر "السيشن" 1000 جنيها شامل دخول الكاميرا والمصور والعرسين.

- قصر البارون:

من القصور ذات الطابع الإسلامي أيضًا، ويضم مجموعة من تماثيل الفيلة الهندية والتحف النادرة التي تساهم في التقاط الكثير من الصور الجذابة.

يبلع سعر جلسة التصوير 1200 جنيها إذا كان التصوير في الصباح، و1600 جنيها مساء.