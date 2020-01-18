بينهن شيرين رضا ونرمين الفقي.. 6 نجمات يكشفن أسرار جمالهن ورشاقتهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تخطف النجمات عادة الأضواء ببشرة نضرة ومشرقة وبجمال فائق، فضلًا عن رشاقتهن وجسمهن المثالي، وذلك لأن لكل واحدة منهن أسرارًا جمالية تطبقها وتتبعها باستمرار.

وتحرص الكثير من الفتيات على اتباع أسلوب حياة النجمات للاهتمام بصحة الجسم والشعر والبشرة، لذا نستعرض أبرز أسرار جمال 6 نجمات، بينهن شيرين رضا وهنا الزاهد، وفقًا لما أعلنّ في مقابلات تليفزيونية.

- شيرين رضا

تحافظ الفنانة شيرين رضا على جمالها ورشاقتها باتباعها مجموعة من الأمور، ذكرتها خلال لقائها ببرنامجي "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "سي بي سي"، و"شيري استوديو" على فضائية "دي إم سي"، وهي كالتالي:

- الثقة بالنفس من أهم عوامل الجمال.

- السلام الداخلي وراحة البال والتصالح مع النفس، لأن ذلك يؤثر على الجمال الخارجي.

- التغذية الصحية السبب الرئيسي في الجمال والرشاقة، حيث إنني نباتية أعتمد على الخضروات والفاكهة ولا أتناول اللحوم والأسماك.

- تناول الخبز في وجبة الإفطار فقط، وعدم الإكثار منه في الغذاء والعشاء.

- اتباع نظام غذائي متوازن، بمعني ألا أترك نفسي لتناول الكثير من الطعام، وفي نفس الوقت لا أحرم نفسي من الطعام.

- الحرص الدائم على ممارسة الرياضة.

- تناول الماء مهم جدا لنضارة بشرتها.

- الحرص على إزالة المكياج قبل النوم وأخذ قسطًا كافيًا من النوم.

- نيرمين الفقي:

تتبع الفنانة نيرمين الفقي مجموعة من الروتينات الطبيعية للحفاظ على بشرتها وجمالها، وفق ما ذكرت في تصريحات لها ببرنامج "نصيحة دودي" على قناة "النهار"، وهي كالتالي:

1- طرق الحفاظ على رشاقتها:

- تناول قطعة جبنة قريش عليها القليل من حبة البركة على الفطار، وبعدها عند الشعور بالجوع يمكن تناول عيش توست عليه قطعة ثوم صغيرة الحجم مفروكة مع معلقة صغيرة زيت زيتون.

- تناول ثمرة فاكهة، مع تجنب تناول المانجو لما تحتويه من أملاح مضرة.

- تناول المكسرات، مثل اللوز وعين الجمل أثناء التمرينات في الجيم، لمنح الجسم المزيد من الطاقة.

- الحفاظ على تناول الزنجبيل؛ للمساعدة على حرق الدهون، وذلك من خلال وضعه في ماء مع النعناع وتفاحة خضراء ليلا حتى الصباح، ثم تصفيته وتناوله.

-عدم الخلود إلى النوم بعد الأكل مباشرة.

2- العناية بالشعر:

وصفة الجرجير للعناية بالشعر

- المكونات:

- زيت الزيتون

- ثوم

- جرجير

- طريقة التحضير:

- ضعي زيت الزيتون على الثوم والجرجير في الخلاط، ثم قومي بتصفية الخليط من الشوائب.

- يوضع الخليط 3 ساعة على فروة الرأس، ويتم تدليك الفروة جيدا ويترك، ثم يتم غسل الشعر بماء القرنفل لمنع ظهور رائحة الثوم.

3- العناية بالبشرة:

- لا تضع إلا القليل من المكياج للحفاظ على بشرتها.

- الاهتمام عند شراء المكياج بالماركات التي لا تؤذي البشرة.

- إزالة المكياج تمام من البشرة عند النوم.

-ماء الورد مهم جدا تساعد علي ترطيب الوجه.

- النوم بشكل كاف يوميًا.

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ليلى علوي

كشفت الفنانة ليلى علوي عن سر رشاقتها، خاصة بعد تألقها في الفترة الأخيرة، وظهورها في أكثر من مناسبة بفقدان كثير من الوزن، موضحة أنها اتبعت الأنظمة الكيميائية بشكل كبير، إذ إنها ساعدتها على فقدان كثير من الوزن في وقت قصير للغاية، لكن عند توقفك من اتباع تلك الأنظمة ستلاحظين زيادة في الوزن بشكل ملحوظ للغاية، لذلك من الأفضل عدم متابعة تلك النوع من الدايت إلا باستشارة خبير تغذية.

وتضيف "علوي"، أن للمياه فوائد كثيرة لمساعدتك على إنقاص الوزن، إذ يمكنك شرب 5 لترات من المياه.

وكشفت عن سرها من خلال وصفتها المكونة من لتر مياه دافئ ووضع فيه قطع الليمون والبرتقال، هذا المشروب يساعد على فقدان الوزن والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

وأشارت "علوي" إلى أن نظامها الغذائي، يعتمد على رجيم السعرات، إذ تتناول 5 وجبات في اليوم، من خلال تقسيمهم.

تصريحات "علوي" جاءت في أكثر من لقاء تليفزيوني بينها لقاء عبر قناة "سي بي سب" وبرنامج "بوضوح" عبر قناة "الحياة".

كما نصحت بالابتعاد عن الاكتئاب والاهتمام بالصحة النفسية التي تجعل صحة البشرة والشعر جيدة وصحية، فضلًا عن عدم الإكثار من وضع مستحضرات التجميل لعدم غلق مسام البشرة.

وأعلن حبها الشديد للرياضة والمشي، وتناولها عصائر الخضروات يوميا كل صباح، ما يساعدها في الحفاظ على بشرتها.

- أمينة خليل

كشفت الفنانة أمينة خليل، عن سر رشاقتها وجمالها عبر برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية، قائلة:

- الاعتماد على صيحات المكياج الهادئ والبسيط.

- ممارسة الرياضة، خاصة اليوجا، لأنها تمنحها سلاما داخليا وشعورا بالراحة.

- عدم الإكثار من وضع المواد الكيماوية المتواجدة في مستحضرات التجميل.

- الحرص على تناول الأكلات الصحية ذات السعرات الحرارية المنخفضة.

- إزالة المكياج قبل النوم، وغسل الوجه جيدا بالماء.

-هنا الزاهد

من بين النجمات اللاتي يتمتعن بجمال ورشاقة، كانت الفنانة هنا الزاهد كاشفة عن سر رشاقتها عبر برنامج "إنتي وبس" على قناة "سي بي سي" سفرة، قائلة:

- الحرص على تناول كميات كبيرة من المياه للحفاظ على نضارة بشرتها.

- ممارسة الرياضة بانتظام لتأثيرها على جمال ونضارة البشرة.

- الحرص على تنظيف بشرتها جيدا من المكياج قبل النوم.

- غسل الوجه باستخدام الغسول الخاص ببشرتها الدهنية.

- الاعتماد على وضع "فاونديشن" خفيف، وآيلاينر وماسكارا لإبراز رموشها، ولا تستخدم الرموش الصناعية لأنها تسبب الكثير من الأضرار.

- استخدام الشامبو الخالي من المواد الكيميائية.

- استخدام البلسم الذي يسهل عملية تسريح الشعر.

- لا أُفضل الذهاب لصالونات التجميل، وأُفضل تصفيف شعرها بنفسها بتسريحات بسيطة.

-هبة مجدي

كما كشفت الفنانة هبة مجدي عن سر جمالها ورشاقتها عبر برنامج "مع دودي" على قناة "النهار":

- عدم وضع المكياج بكثرة على البشرة لتأثيره السلبي على الوجه.

- تناول الماء بكثرة يوميًا.

- الحرص على إعدادها الماسكات الطبيعية التي تفيد البشرة.

- الامتناع عن تناول الكافيين لتسببه في حدوث الهالات السوداء حول العين، ووضع الخيار حوال العين.

- تناول الخضروات والأسماك والبروتينات والكالسيوم تساعد كثير في الحفاظ على صحة الشعر والبشرة.

- عدم وضع الصبغات على الشعر.

- الحرص على ممارسة الرياضة.