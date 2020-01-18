"الاهتمام بيطلب عادي".. 10 أمور تحتاجها شريكة حياتك منك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في أي علاقة عاطفية بين طريفين، تحتاج المرأة إلى أمور بسيطة تتمنى أن يهتم بها الرجل ويدركها من تلقاء نفسه أو دون أي مساعدة منها.

وهناك مجموعة من الأمور العاطفية التي تحتاجها المرأة من الرجل، عدّدها الدكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية والشخصية، خلال استضافته ببرنامج "هي وبس"، مع الإعلامية رضوى الشربيني:

- تحتاج أن يفهمها شريك حياتها من نظرة عيناها، دون أن تتحدث وتوجه إليه الحديث.

- ترغب الأنثى أن تكون أهم امرأة في حياة زوجها.

- معاملتها باهتمام شديد، وبأدق تفاصيل حياتها، ويشعرها بأجواء رومانسية دائمًا.

- أن يكون سندًا ودعمًا لها في حياتها المهنية والشخصية وفي كل الأمور.

Advertisements

- أن يساعدها في مسؤولياتها التي تقوم بها، ولا يُحمّلها مسؤوليات أكثر من طاقتها.

- أن يحب عائلتها كما يعامل أهله، وألا ينزعج منهم.

- من أكثر الأمور التي تحتاجها في شريك حياتها، أن يحدثها عن كل أمور حياته، ولا يكون غامضًا في أسلوبه معها.

- يكون مخلصًا ووفيًا بدرجة كبيرة، وأن يتعامل مع النساء الأخريات بأسلوب غير مبالغ فيه، وبالطبع ألا يخونها.

- تحتاج بأن يقدر زوجها اهتماماتها، وإعطائها حرية لإبداء رأيها وأفكارها.

- يجب على شريك حياتها أن يحتويها في أوقات الخلافات والخصام بينهما.