"كاش مايوه وهوت شورت".. صور جديدة لـ العسيلي وزوجته في شهر العسل

شارك الفنان محمود العسيلي، وزوجته أمنية عبد المنعم، خبيرة التجميل، المتابعين لحسابيهما على إنستجرام، بصور جديدة لهما أثناء قضاء شهر العسل، في جزر المالديف.

ونشر "العسيلي" صورة خلال احتضانه لزوجته، مرتديا "شورت جينز" وقميص قاتم اللون، فيما ظهرت "أمنية" بـ"هوت شورت" و"تيشرت" أبيض اللون، معلقا بـ"إيموشن" علامتي قلب وبحر.

فيما نشرت خبيرة التجميل عبر حسابها الرسمي، 3 صور لها بـ"كاش مايوه" متعدد الألوان، والذي تميز بأنه قصير وفضفاض، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، بدون زوجها، خلال وقوفها على شاطئ البحر، معلقة باللغة الإنجليزية: "الجنة".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على 35 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ربنا يخليكم لبعض"، و"انتم جايبين الصيف ده كله منين، إحنا متلجين هنا من البرد"، و"جميلة بجد يا أمينة".

يذكر أن الفنان محمود العسيلي، احتفل بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، منذ أسبوعين، عقب أيام من عقد قرانهما، والتي تعد الزيجة الثالثة له.