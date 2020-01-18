"بتمنى رضاكي".. مواقف جمعت بين حسام داغر ووالدته قبل وفاتها

"أمي ماتت وسابتني" كلمات حملت معنى الحزن والأسى عبر بها الفنان حسام داغر، عن وفاة والدته، صباح اليوم، بعدما تعرضت لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن المجمع الإسلامي بالشيخ زايد شيع جثمان والدة الفنان حسام داغر، الذي دخل في حالة من الانهيار الشديد على فقدان والدته، وسط مؤازرة أصدقائه والمشاركين في تشييع الجثمان.

وعكة صحية أصابت والدة الفنان حسام داغر، إذ طلب متابعيه بالدعاء لوالدته، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا رب محيلتيش غير الدعاء ليكي يا أمي.. من إمبارح بايت في الشارع قدام المستشفى وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني".

وتابع "داغر" في منشوره: "الدكاترة بيقولوا إنهم بيعملوا اللي يقدروا عليه خصوصًا بعد توقف عضلة القلب الصبح ورجعتي تاني حتى في عدم وجود الضغط.. وقالوا إن زي ما أنا وأخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكة بينا وفي الحياة وطلب مني أدعي لأنها بين الحياة والموت".

واختتم "داغر" المنشور: "وحياة أغلى ما عندكم اللي يقدر يدعي يدعي.. الدعاء بيغير القدر زي المرة اللي فاتت كانت اتحسنت شوية وفاقت من الغيبوبة وبصت وضحكت لنا وعرفتنا.. أستحلفكم بالله الدعاء.. ودي آخر مرة أطلب فيها حاجة من أي حد.. يا رب يا رب شوفوا ضحكتها زي الأطفال إزاي يا رب يا رب خليك جمبي".

لم يمض على منشور الفنان حسام داغر، ساعات قليلة، حتى لفظت والدة الفنان أنفاسها الأخيرة، تاركة وراءها آلام الفراق في نفس أبنائها.

ويرصد "هن" بعض من المواقف التي جمعت بين حسام داغر والدته:

عيد ميلاد

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مجموعة من الصور المختلفة التي جمعت بين الفنان حسام داغر والدته، ليهنئها بعيد ميلادها، بكلمات عبرت عن حبه لها: "كل سنة وأنتي معانا.. كل سنة وأنتي راضية عننا وبتمنى رضاكي.. كل سنة وأنتي الأم والأب والصديقة".

تكريم

وأثناء تكريم الفنان حسام داغر من الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في الأكاديمية، تواجدت والدة الفنان لمشاركة نجلها لحظات التكريم.

وشارك الفنان حسام داغر، متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورا من تكريمه بالأكاديمية بمشاركة والدته.

الحج

ومن المواقف التي جمعت بين الفنان حسام داغر ووالدته، أداؤهما لمناسك الحج سويًا، إذ نشر صورا تجمعها داخل الطائرة، ومن أمام قبر النبي، معلقًا عليها: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتوجه الآن إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج مع والدتي التي أنعم الله عليا بنعمة خدمتها في رحلة الحج".

واختتم "داغر" حديثه بقوله: "وأني أطلب السماح والمغفرة من الجميع على أي أذى سببته لأحد وأشهد الله أني سامحت الجميع وقلبي صافي.. دعواتكم ولن أنساكم في الدعاء".