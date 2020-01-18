أثار اليوتيوبر الشهير علي غزلان، جدلًا واسعًا على مدار الساعات الماضية، بشأن ارتباطه من الفنانة الشابة منة عرفة، ونشر العديد من الصور لهما سويًا عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونفى "غزلان"، لـ"الوطن"، ما تردد على مدار الساعات الماضية، حول ارتباطه بمنة عرفة، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلًا: "والله العظيم شائعة".
وكان "غزلان"، قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه بالفنانة، مُعلقًا: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، مُرفقًا الكلام بتعبير "قلب"، الأمر الذي تفاعل معه العديد من الرواد متسائلين عن حقيقة ارتباطهم، أو استعداداتهم لمشروع خطبة.
كانت هذه تفاصيل خبر "والله العظيم شائعة".. علي غزلان ينفي ارتباطه بمنة عرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.