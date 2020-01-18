"والله العظيم شائعة".. علي غزلان ينفي ارتباطه بمنة عرفة

أثار اليوتيوبر الشهير علي غزلان، جدلًا واسعًا على مدار الساعات الماضية، بشأن ارتباطه من الفنانة الشابة منة عرفة، ونشر العديد من الصور لهما سويًا عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى "غزلان"، لـ"الوطن"، ما تردد على مدار الساعات الماضية، حول ارتباطه بمنة عرفة، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلًا: "والله العظيم شائعة".

وكان "غزلان"، قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه بالفنانة، مُعلقًا: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، مُرفقًا الكلام بتعبير "قلب"، الأمر الذي تفاعل معه العديد من الرواد متسائلين عن حقيقة ارتباطهم، أو استعداداتهم لمشروع خطبة.