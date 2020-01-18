بعد ارتباط 3 سنوات.. انفصال ريهانا والملياردير السعودي رسميا

3 سنوات مرت، منذ التقطت لهما عدسات الكاميرات صورا لهما يتجولان في إسبانيا في يونيو 2017، وبعد ذلك توالت المقابلات بينهما حتى اعترفت ريهانا بقصة الحب العالمية التي تجمعها بالملياردير السعودي، حسن جميل، ومنذ تلك اللحظة أصبحت الكاميرات تلاحقهما في كل ظهور لهما، حيث ظهرا سويا في عديد المناسبات، حتى انفصل الثنائي اليوم، بعد 3 سنوات من قصة حُب كان من المُقرر لها أن تُكلل بالزواج بحسب تصريحات ريهانا الأخيرة.

واليوم، السبت، أكدت مجلة "Us weekly" الأمريكية، إن الثنائي انفصل نهائيًا، بشكل هادئ دون أن يسردا التفاصيل أو الأسباب.

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آخر ظهور للثنائي

وكان آخر ظهور للثنائي، في صيف العام الماضي، حيث التقطت لهم الكاميرات عدة لقطات، وهما يقضيان إجازة في إيطاليا.

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من هو حسن جميل؟

حسن جميل، هو رجل أعمال سعودي، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد اللطيف جميل في السعودية، وهي شركة متعددة الأنشطة، وتقدر ثروة عائلته بنحو 1.5 مليار دولار.

ريهانا تتحدث عن الزواج والأمومة

ألمحت الفنانة العالمية صاحبة الـ 31 عاماً، في آخر مقابلة صحفية أجرتها لمجلة "Interview" عن زواجها سرا "عرفيا"، من الملياردير السعودي حسن جميل.

الإعلامية التي أجرت المقابلة هي سارة سالون، النجمة التي شاركتها في فيلم "Ocean's 8"، وبسؤالها عما إذا كانت في علاقة عاطفية قالت يمكنك تفقد موقع "جوجل"، حيث تشير نتائج البحث كلها إلى علاقة غرامية تجمعها بحسن جميل.

وتطرقت "سارة" للحديث عن إمكانية زواجها منه، فتهربت من الإجابة بشكل مباشر، وألمحت إلى إمكانية حدوث ذلك حيث قالت: "الله وحده يعرف ذلك، فالإنسان يخطط، لكن الله له خططه أيضًا".