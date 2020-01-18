فيديو.. الإفتاء: رفض عريس لصلاته المتقطعة حكم سطحي

ردت دار الإفتاء المصرية على تساؤل من إحدى الفتيات تقول "تقدم لي خاطب غير مواظب على الصلاة فهل أقبل به؟".

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أحد شيوخ دار الإفتاء في فيديو على قناة الدار على يوتيوب: "لما بيتقدملنا عريس مش بنبص لجزء واحد من صفات هذا الزوج.. فهناك عدة عوامل، مثل أدبه ودينه وتعامله وصلاته وغيرها من العوامل ولو العوامل كلها أكثر من 70% نقبل به".

وشدد "عبد السميع" على أن من يقيس الأمر بمدى صلاته من عدمها يكون حكمه سطحي، ويجعلها غير وافية ويجيب على العرض من جزء وجانب واحد، والزواج وسيلة وليست غاية، فيجب أن يكون من أجل تحقيق السعادة وليس لمجرد الزواج، فإن تحققت مسببات السعادة للفتاة تتزوج، والزواج ليس مقصودا بذاته، ولكن يتم تزويج الفتاة لشخص يسعدها، وإن تزوجت الفتاة ولم تسعد يجب الحفاظ عليها وتطليقها ويرزقها الله الأفضل منه".