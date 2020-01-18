نجمات تلهمكِ أفكارًا عصرية لتنسيق الجاكيت الجينز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2020 04:42 مساءً - بالتدقيق في ستايل النجمات، فإنهنّ مثل كثير من النساء يفضلن الأزياء الأساسية السهلة التي يمكن اعتمادها كل يوم بأكثر من طريقة، مثل السترات الجينز التي لا غنى عنها في كل المواسم.



يتميز الجاكيت الجينز أنه قطعة يمكن تنسيقها مع أيّ ستايل ليمنحكِ في النهاية مظهرًا فريدًا من نوعه مع كل لباس ، وقد تم ارتداء القطعة الأساسية لعقود عدة.



رغم بساطة الجاكيت الجينز، إلا أنّ النجمات أضافت له تفاصيل جعلته أكثر أناقة وعصرية، وفي الوقت نفسه من السهل الاعتماد عليه لاطلالة نهارية أنيقة. من ميغان ميركل إلى أشلي غراهام، أفكار لتنسيق الجاكيت الجينز هذا الشتاء على غرار ستايل النجمات.



1-ميغان ميركل

ميغان ميركل



ألهمت ميغان ميركل النساء في جميع أنحاء العالم لاحتضان البساطة التي لا تخلو من الأناقة. صحيح أننا نركز أكثر على اطلالاتها الكلاسيكية، إلا أنها حين اعتمدت الجاكيت الجينز في إحدى سفراتها، كانت ملهمة بما يكفي لتقليدها.

اعتمدت ميغان ميركل سترة جينز مع قميص نسائي أبيض وجينز أسود، ثلاث قطع على الأغلب تتوافر في خزانة كثير من النساء، ويسهل تنسيقها معًا لضمان اطلالة مميزة مثل "ميركل".

تابعي المزيد:أزياء الجلد على طريقة النجمات العربيات



2- آشلي غراهام

آشلي غراهام



يمكن للمشاهير أن يجددوا أيّ قطعة من الأزياء، حتى وإن كانت قطعة أساسية مثل الجاكيت الجينز، فإن وقعتِ في حيرة عن كيفية تنسيق الجاكيت الجينز الفضفاض، ما عليكِ سوى ارتدائه وحده، مثل آشلي غراهام التي نسقته مع بوت برقبة عالية وحزام لضم الخصر، حولت غراهام الجاكيت الجينز الواسع إلى قطعة قائمة بذاتها.

Advertisements

تابعي المزيد: أزياء لا تستغنى عنها النجمات في شتاء 2020



3- جيجي حديد

جيجي حديد



ذهبت عارضة الأزياء جيجي حديد إلى الجاكيت الجينز الأسود الباهت، ونسقته مع بنطلون من النمط نفسه، كما اختارت الجاكيت بتصميم مميز بعيد عن الشكل النمطي للجاكيتات الجينز المربعة، حيث اعتمدت تصميمًا محبوكًا بقصة من الخصر، وطويلًا وصل إلى الأرداف.

تابعي المزيد: الملكة ليتيسيا في البليزر مجددًا وهذه أجمل إطلالاتها في هذه القطعة العصرية



4- بريانكا شوبرا

بريانكا شوبرا



نجمة بوليوود بريانكا شوبرا لها ستايل فريد ومميز، لذلك حتى عندما تعتمد الجاكيت الجينز لم تذهب إلى الشكل النمطي، بينما اختارت اطلالة مفعمة بالأنوثة أنّ الجينز خامة تعكس العملية.

نسقت بريانكا شوبرا جاكيت جينز بقصة محبوكة مضمومة على الخصر بحزام، ومزين بصيحة الأكمام المنفوخة، ونسقته مع تنورة قصيرة من الجينز أيضًا.

تابعي المزيد: في عيد ميلادها الـ 40 أجمل فساتين درة زروق على السجادة الحمراء