كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2020 04:42 مساءً - تميزت المذيعة والممثلة البحرينية نور الشيخ بالعديد من الأعمال الفنية، واهتمت أيضًا بتفاصيل اطلالاتها المختلفة، لذا جمعنا لكنّ اليوم مع دخول فصل الشتاء، أزياءً شتوية رائعة ومميزة من وحيها؛ لتلهمكنّ أفكارًا في تنسيقاتكنّ المختلفة.

إطلالات شتوية من نور الشيخ

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ظهرت نور ببنطال أسود ومعطف فرو بطبعات الأسود والأبيض مع حذاء ببوت، لاطلالة أنيقة، وتأنقت ببليزر عملي أسود صُمِّمَ بشكل عصري، وأكملته بتنورة سوداء بزهور، وأطلَّت ببنطال جينز وجاكيت جلد أسود مع حذاء أسود لمظهر عملي، وتزينت بتنورة سوداء عصرية مع بليزر كاروهات لستايل شبابي بسيط وعصري.

إطلالات شتوية من نور الشيخ

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وتجملت ببنطال جينز وبلوزة سوداء مع بليزر أسود راقٍ، للوك شبابي بالرُّوح العملية، في حين ارتدَت البنطال والبلوزة ذاتَهما مع بليزر بني وقبعة، لاطلالة أكثر حيوية، واختارت بنطالًا أسود وبليزر كاروهات بنيًّا مع حقيبة خصر، أضفت عليها مظهرًا أنثويًّا مميزًا، ونسقت تنورة وبلوزة باللون الأخضر الفاقع مع حذاء فوشيا، ليكون خيارًا لمن يحب الاطلالات الجريئة، وتميزت بتنورة باللونين الأبيض والأسود مع بلوزة وجاكيت زرقاوين، وزُين الجاكيت بفرو زهري، وتألقت ببنطال بطبعات جلد الثعبان وبلوزة سوداء مع جاكيت جلد أسود مزيَّن بالزهري.

إطلالات شتوية من نور الشيخ

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