شنط يد صغيرة وأنيقة للسهرات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2020 04:42 مساءً - تعتبر الإطلالات الرسمية والكلاسيكة من أكثر الإطلالات التي تأخذ من وقت السيدات، خاصة وأنها تحتاج إلى العناية في انتقاء قطع الملابس والاكسسوارات التي سترافقها، وعلى وجه الخصوص شنط اليد الكلاتش.

وبالطبع لكي تبقى السيدات مواكبات لآخر صيحات الموضة العالمية، تبرز مع بداية كلّ موسم صيحات حديثة وجديدة تناسب الموسم المقبل، سواء الصيف أو الشتاء، وقد جاءت هذا العام شنط اليد الصغيرة الحجم بأساليب وتصاميم حديثة.

حيث رأينا أكثر من شنطة يد بتصاميم جديدة، بعضها جاء مرصع وبعضها الآخر جاء من دون أي ترصيع لكي تتناسب مع جميع الأذواق.



شنط يد صغيرة باللون الأسود

شنطة يد باللون الأسود مع ترصيع من Jimmy Choo



لا يجب أن تتخلي عن شنطة يد صغيرة الحجم تناسب الإطلالات الرسمية باللون الأسود، فهذه الشنطة قادرة على اختيارها وتنسيقها مع الكثير من الإطلالات والفساتين مهما كانت ألوانها.

وقد لفتت أنظارنا شنطة اليد الكلاتش من جيمي كو Jimmy Choo التي جاءت بتصميم حديث ومميز باللون الأسود، حيث برزت في مقدمتها ربطة كبيرة الحجم مع ترصيع بأحجار الألماس الفاخرة.

أما بالنسياغا Balenciaga فقد قدمت شنطة يد كلاتش باللون الأسود، تميزت بوجود قابض طويل مصنوع بشكل كامل من حبّات اللؤلؤ الفاخرة.



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شنط يد صغيرة باللون الفضي

شنطة يد صغيرة الحجم باللون الفضي من Alexander McQueen



يعتبر اللون الفضي من الألوان البارزة بكثرة في الإطلالات الرسمية، فهو يناسبها ويليق بها وعادة ما تختاره السيدات بكثرة سواء في الملابس أو الشنط.

ولهذا العام برزت الشنط ذات اللون الفضي بأسلوب حديث وأنيق، حيث لفتتنا الشنطة من ألكسندر ماكوين Alexander McQueen التي جاءت باللون الفضي من دون أي إضافات أخرى في حين تميز مقبضها بوجود حبة ألماس كبيرة تزينه.

أما كريستيان لوبوتين Christian Louboutin فقد قدم شنطة يد كلاتش كبيرة الحجم نوعاً ما، جاءت بلون جذاب وغريب وغير مألوف، حيث دُمج الفضي مع الكثير من الألوان الأخرى ليبرز لون مميز.



شنط يد صغيرة باللون الأحمر القاتم

شنطة يد باللون الأحمر القاتم من Bottega Veneta



برز اللون الأحمر القاتم في مجموعات العديد من الدور العالمية، خاصة وأنه واحد من الألوان الذي يناسب فصل الشتاء بشدة وإطلالاته الكلاسيكية.

ولهذه الأسباب قدمت دار بوتيغا فينيتا Bottega Veneta شنطة يد صغيرة الحجم باللون الأحمر القاتم، جاءت بتصميم مقطع إلى أجزاء هندسية في حين لم يأت فيها أي ترصيع.

أما دار سانت لورين Saint Laurent فقد قدمت شنطة يد من الجلد الفاخر باللون الأحمر القاتم، جاءت مزينة بشعار الدار في الأمام باللون الفضي الأنيق.



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