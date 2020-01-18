القبعة موضة شتاء 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2020 04:42 مساءً - عادت القبعات إلى الساحة كأفضل صديق للفاشينيستات ومدونات الموضة. بدأنا نراها على موقع انستقرام، وفي المناسبات والاحتفالات. القبعة السوداء ليست موضة شتاء 2020 فحسب، بل هي صديقة الفتيات في الطقس البارد لحماية الرأس من الرياح، أو لإخفاء الشعر عندما يحتاج لتصفيف. القبعات الترند سننقلها لكِ من شوارع باريس ونيويورك وعروض أسابيع الموضة على طراز الستريت ستايل لاطلالاتكِ الكاجوال والرسمية هذا الشتاء:
قبعة الصياد
"قبعة الصياد" لم تعد فقط تُستخدم للصيد، بل تكتسح شوارع باريس. وهنا نقصد قبعة الفرو التي يتم اعتمارها مع معطف بطبعات هندسية تبدو في غاية الأناقة، وبنطلون جلدي، وبوط بالأزرق الفاتح. قبعة الصياد إذًا هي القبعة الشتوية النهائية للنساء هذا الموسم. ننصحكِ باعتمارها.
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القبعة الصوف المضلّعة
استعادت القبعة الصغيرة المضلّعة مكانتها كعنصر أساسي في اكسسوارات الشتاء. سكان نيويورك مثلًا يعتمدون أنماطًا أنيقة في لوحة ألوان محايدة، مثل الأسود والرمادي المرقّط. وفي الوقت نفسه، مجموعة من الألوان الفرحة المستوحاة من الستريت ستايل، تطغى على أيّ اطلالة شتوية. هذه القبعة يُنصح بها لممارسة رياضة التزلّج، وطريقة تنسيقها مع معطف مقطع بالكاروهات، تبدو مميزة ومشعة مع الألوان ولائقة مع منظر الثلج.
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قبعة الكاوبوي
في شوارع نيويورك، عادت حياة "الكاوبوي" على ستايل قبعة. اطلالات تذكرنا بأفلام ومسلسلات الستينيات؛ هنا الاكسسوارات طبعًا بألوان ترابية، مستوحاة من الإسطبل وحياة أميركا القديمة. الستايل هنا في قمة البساطة والأناقة. بوط ترند في 2020 " “Chunkyمع ربط. شال مخمل على الرقبة ومعطف ستايل رجاليّ وبنطلون واسع.
قبعة الدلو
تعود قبعات الدلو مع تصميمات ديورعلى يد مديرتها الإبداعية ماريا غراتسيا كيوري. هذه التصميمات تذكرنا بستايل الخمسينيات والتسعينيات. وهي مستوحاة من قبعات العائلات الملكية.
قبعة الطرحة
قبعة الطرحة للسهرات والمناسبات ستستمر هذا الشتاء لحد موسم ربيع وصيف2020. قبعات أنثوية مع طرحة شبك على الوجه. تصميمات من دولتشي أند غابانا وديور وإيردم. هذه القبعات بمكن اعتمارها في مناسبات رسمية أيضًا.
قبعات دافئة غامضة
بعد معاطف الفرو، وأحذية الفرو، هذا العام نشهد اكسسوارات من الفرو على شكل قبعات. الفرو هنا ليس طبيعيًّا مئة بالمئة، بل معظمه اصطناعي. تصميمات فندي أتت على شكل قبعات سباق الخيل، وجورجيو أرماني اعتمد في تصميماته على الفرو الناعم مع الريش، فيما توم فورد اعتمد تصميمات خاصة للسهرات بفرو ذي ملمس خفيف، واطلالة راقية.
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