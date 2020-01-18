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تنسيق المعاطف بستايلات مختلفة للمحجبات

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2020 04:42 مساءً - تكاد لا تخلو اطلالة الفاشينيستا سمر البرشا مع الحجاب في الشتاء دون المعطف. فالمعاطف من أكثر القطع التي تتوفر في خزانة سيدة خلال موسم الشتاء.

تنسيق المعاطف بستايلات مختلفة للمحجبات


تنسيق أزياء الحجاب مع المعطف سيمنحك لوك جذاب وراق للغاية، فقد تألقت به بأشكال مختلفة، فمثلا تم تنسيق المعطف الأبيض مع تنورة قصيرة باللون الجملي الداكن وكذلك مع بوت قصير بنفس اللون.

تنسيق المعاطف بستايلات مختلفة للمحجبات


أيضا تنسيق المعطف الأبيض مع قميص بنفس اللون وبنطلون أسود واسع، واختارت الحجاب بلون محايد ولفة حجاب تقليدية.

تنسيق المعاطف بستايلات مختلفة للمحجبات


اختارت معطف بالكاروه وبلوفر باللون الأحمر واختارت معه بوت طويل باللون الأسود، وفي أحيان أخرى تنسق المعطف الكاروه ذات الألوانالداكنة مع بلوفر بلون فاتح وحجاب بنفس اللون.

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أيضا المعاطف المقلمة بألوان فاتحة ستكون مميزة للغاية لإطلالتك مع الحجاب في الشتاء

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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