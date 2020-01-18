تنسيق المعاطف بستايلات مختلفة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2020 04:42 مساءً - تكاد لا تخلو اطلالة الفاشينيستا سمر البرشا مع الحجاب في الشتاء دون المعطف. فالمعاطف من أكثر القطع التي تتوفر في خزانة سيدة خلال موسم الشتاء.



تنسيق أزياء الحجاب مع المعطف سيمنحك لوك جذاب وراق للغاية، فقد تألقت به بأشكال مختلفة، فمثلا تم تنسيق المعطف الأبيض مع تنورة قصيرة باللون الجملي الداكن وكذلك مع بوت قصير بنفس اللون.



أيضا تنسيق المعطف الأبيض مع قميص بنفس اللون وبنطلون أسود واسع، واختارت الحجاب بلون محايد ولفة حجاب تقليدية.



اختارت معطف بالكاروه وبلوفر باللون الأحمر واختارت معه بوت طويل باللون الأسود، وفي أحيان أخرى تنسق المعطف الكاروه ذات الألوانالداكنة مع بلوفر بلون فاتح وحجاب بنفس اللون.

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أيضا المعاطف المقلمة بألوان فاتحة ستكون مميزة للغاية لإطلالتك مع الحجاب في الشتاء

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